Çerçevesiz Ekranlı DOOGEE MIX Lite Sadece 89.99 Dolar!

Son günlerde tüm üreticiler çerçevesiz ekranlı akıllı telefonlarını ilan ediyor. Samsung, Apple, LG imzalı akıllı telefonlar bu adımı attı ama fiyatlar epey yüksek. Diğer yandan DOOGEE gibi Çin merkezli üreticiler fiyatı 100 dolar altına indirebilmeyi bile başardılar! Eylül ayında 5.5 inç çerçevesiz ekranlı MIX modeliyle kullanıcıları heyecanlandıran DOOGEE, ardından donanım özellikleri giriş seviyesi olan çerçevesiz 5.2 inç ekranlı DOOGEE MIX Lite modelini geliştirdi. Daha da ileri giden firma normalde 119 dolar civarı olan MIX Lite fiyatını kampanya ile 89.99 dolara indirdi!

5.2 inç çerçevesiz ekrana sahip olmasına rağmen geleneksel 4.7 inç ekranlı akıllı telefon boyutunda olan DOOGEE MIX Lite, eli ufak olan bayanlar tarafından bile kolayca tek elle kullanılabiliyor. Bütçesi sınırlı olan gençler ve öğrencilerin ilgi göstereceği DOOGEE MIX Lite ile Samsung ® ISOCELL alıcılı F2.2 dual 13 MP ana kamera geliyor. 90 derece geniş açılı kamera daha fazla ışık alarak keskin fotoğraflar çekebiliyor.

DOOGEE MIX Lite ile dört çekirdekli MediaTek işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı gibi giriş seviyesi ve dengeli özellikler geliyor ama zaten bu fiyata daha fazlasını beklemek imkansız. Bu yeni cihazı kampanya dahilinde indirimli olarak 89.99 dolara alabilmek için, DOOGEE’nin AliExpress sitesinde açtığı alışveriş sitesini ziyaret etmek gerekiyor.

13 Ekim 2017’de başlayan sınırlı süreli indirim, ürünü sepete ekledikten sonra geçerli hale geliyor. Siyah ve mavi renk seçenekleri var.

DOOGEE MIX Lite 13 Ekim’den itibaren 89.99 Dolar

https://sale.aliexpress.com/__pc/brands_doogee.htm