Giriş Seviyesi Samsung Galaxy J2 2017 İle Komik Özellikler

Ürün gamını genişletmek için Galaxy S yanında A, J ve C serisilerini de ön plana çıkarmaya başlayan Samsung, son olarak giriş seviyesine yönelik Galaxy J2 2017 Edition modelini tanıttı. İlk aşamada Hindistan’da satışa sunulacak olan telefonda dört çekirdekli 1.3GHz işlemci, sadece 1 GB RAM, sadece 8 GB depolama alanı, sadece 4.7 inç QHD 540 x 960 piksel ekran gibi artık olası bulunabilir en düşük özellikler yer alıyor. 5 MP ana kamera, 2 MP selfie kamerası ve 2000 mAh bataryası ile seneler önceki Galaxy S gibi modelleri anımsatıyor gelebilir. Gerçekten de beş sene önceki Galaxy S3’den iyi değil.

Dual SIM ve 4G desteği olan telefonun sadece siyah ve altın renk seçenekleri olacak. 113 dolar olan telefonun fiyatına bakılırsa günümüzde bu fiyata çerçevesiz ekranlı DOOGEE, Leagoo modelleri bile alınabiliyor. Cihazın ana özelliğinin ultra veri koruma desteği olduğu ifade ediliyor yani kullanım sırasında mobil kotayı asla bitirmiyor. Android yüklü denilse de sürümü belli değil. Ne de olsa 1 GB RAM bellek en yeni sürümler için yetersiz kalabilir.