Huawei telefonların arayüzü EMUI 5, telefonun kullanıcı arayüzünü kişiselleştirme imkanı sağlarken birde pil süresini arttırmak için ek olanaklar sağlıyor. Huawei’nin kullanıcı arayüzü olan EMUI 5’te ek olanakları kullanarak pil süresini arttırabilirsiniz.

Huawei’de EMUI 5 İçin Pil Süresini Arttırma

Huawei EMUI 5’de pil süresini çeşitli yöntemleri uygulayarak arttırabilirsiniz. İlk olarak pil süresini arttırma işlemine telefon ekranı kilitliyken uygulamaları otomatik kapatma ile başlayalım.

Arka planda çalışarak telefonun pil süresini azaltan uygulamaları kontrol edebilir, onların görevine son verebilirsiniz. Telefonunuzun ekranını her kilitlediğinizde uygulamaları durdurarak, gereksiz pil tüketiminin önüne geçebilirsiniz.

Cihazda yüklü olan ve arka planda pil tüketen tüm uygulamaların listesini görüntülemek için Pil Ayarları’na girin. Burada bulunan Ekran Kilidinden Sonra Uygulamaları Kapat‘ı seçin ve uygulamanın otomatik olarak kapatılmasını isteyip istemediğinizi belirleyin.

Söz konusu pil tüketen uygulamaların zorla kapanmasını devre dışı bırakmak, Manuel olarak direkt siz kapatmak istiyorsanız bu listede yer alan uygulamaların yanındaki butonu Kapalı hale getirin.

EMUI 5.0’in Pil Ayarları’nda Yoğun Güç Harcayan Uygulamalar‘ı da görüntüleyebilirsiniz. Pil Ayarları’nda yer alan bu bölümü açtığınızda arka planda yoğun güç harcayan uygulamaların listesiyle karşılaşırsınız. Bu listede görüntülenen herhangi bir uygulamayı durdurmak için de, uygulamanın yanında bulunan sağdaki tik işaretini kaldırın.

Pile etki eden en önemli faktörlerden birisi de ekran çözünürlüğüdür. EMUI 5.0’ın Pil Ayarları arayüzünde yer alan Düşük Ekran Çözünürlüğü seçeneğini aktif hale getirerek pil tüketiminin azalmasını sağlayabilirsiniz.

Pil Ayarları içinde yer alan Optimize‘yi tıklayın ve taramanın tamamlanmasına izin verin. İşlem tamamlandıktan sonra ekranda yer alan önerileri isteğinize göre optimize edebilirsiniz. Bazı öneriler Optimize düğmesine bastıktan sonra etkinleştirilirken bazı öneriler de kapatılıyor. Optimize işlemi, pil tüketimi konusunda kullanıcılarına fayda sağlayacaktır.

Telefonu kilitlediğinizde gelen bildirimleri de devre dışı bırakarak pil tasarrufu yapabilirsiniz. Ayarlar > Bildirimler ve Durum Çubuğu adımını izleyin. Bildirim Ekranını Açma’nın yanında bulunan butonu aktifleştirin.

EMUI 5’de pil süresini bu adımları takip ederek arttırabilirsiniz.

Huawei’de EMUI 5 İçin Pil Süresini Arttırma ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı forumumuza iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.