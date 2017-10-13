Gelen gereksiz SMS’ler tüm telefon kullanıcılarının sinirlerini bozar. Üye olunmuş internet sitelerinden, bankalardan, mağazalardan ve kullandığınız operatörden gelen gereksiz Spam mesajları, telefonun hafızasında yer kaplar. iOS 11’e sahip iPhone kullanıcıları için de bu yazımızda gereksiz SMS’leri filtrelemeyi anlattık.

iOS: iOS 11’de Gereksiz SMS’leri Filtreleme

iOS 11’de gereksiz SMS‘leri filtreleme işlemi sırasında, size Siever isimli uygulama yardımcı olacak. Siever’i App Store‘dan buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Siever ilk 1 ay için ücretsiz, daha sonraki zaman için ücretlidir. Aylık 0.99 $, yıllık 6.99 $ olan Siever, gereksiz SMS’leri filtreleme işini en iyi şekilde yapacaktır.

İşleme başlamak için ilk önce Siever’i indirin ve Siever’e tıklayın. iPhone size, mesajların nerede analiz edilmesini istediğinizi soracaktır: Cihazınız veya Siever.

İletilerin nerede analiz edileceğini belirledikten sonra Ayarlar’a girin. Ayarlar’da bulunan Mesajlar’ı seçin ardından Bilinmeyen ve Spam‘a tıklayın. SMS Filtreleme‘nin altındaki seçeneklerden Siever’i seçin.

Uygulama, operatörlerden gelen mesajları otomatikman Spam olarak algılar ve Spam olarak algıladığı numaraları (örneğin kıyafet satan bir mağaza) engeller. Numaranın kendini tamamlanmaması haliyle de operatör, banka ve size sürekli Spam yollayan numaralar da engellenir.

iOS 11’de Gereksiz SMS’leri Filtreleme ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forumumuz aracılığıyla iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.