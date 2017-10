Anlık gelişen olayları, konuşmalarda geçen cümleleri veya o an not alınması gereken önemli şeyleri not almak için artık zaman kaybetmeyeceksiniz. Kilit aç, Notlar’a gir adımını izlemeyecek, kilit için şifrenizi girmeden ya da parmağınızı okutmadan Notlar’a ulaşabileceksiniz. Zaman kaybı yaşamadan artık her şeyi basit bir şekilde not alabileceksiniz. Bunun için yazımızı okumaya devam

iOS: iOS 11’de Kilit Ekranından Notlar’a Erişme

iOS 11’de kilit ekranından Notlar uygulamasına erişmek için ilk olarak Kontrol Merkezi’ne Notlar’ı kısayol olarak ekleyin. Ayarlar > Kontrol Merkezi > Kontrolleri Özelleştir adımını takip ederek Notlar’ı Kontrol Merkezi’ne kısayol olarak ekleyebilirsiniz.

Kilit ekranından Notlar’a, hızlı bir şekilde erişim sağlamak için Ayarlar‘a girin ve Notlar‘a dokunun. Burada yer alan Kilit Ekranı ve Kontrol Merkezi bölümünü sonuna kadar kaydırın ve Kilit Ekrandan Erişim Notları‘na dokunun.

Daha sonra Her Zaman Yeni Not Yarat ve Son Notu Devam Et seçenekleriyle karşılaşırsınız. İki seçenek de tamamen size kalmış. Bu ekranda yer alan İncelenen Notlar Uygulaması’nı seçmeniz de kilit ekranında not alma ve daha önceden alınan notlara erişme imkanı sağlar.

İşlem bu kadar! iPhone’unuzun kilidini açmadan artık not yazabilir, yazdığınız notlara erişebilirsiniz.

iOS: iOS 11’de Kilit Ekranından Notlar’a Erişme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz aracılığıyla iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.