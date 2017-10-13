Sony Xperia M5, renk seçenekleri arasındaki gold rengi ile akıllara kazınmayı başarmıştı. Sony Xperia M5, suya ve toza dayanıklı olduğu için su altı selfielerinizi rahatlıkla çekmenizi sağlıyor. Ayrıca Sony Xperia M5’in 3 GB’lık RAM’i sayesinde arka plandaki uygulamalarınızı hızlıca çağırabilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia M5 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak, telefonun kısıtlanmış olan sınırlarını kaldırarak tam güce ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

İndirmeniz gereken program

KingRoot

Hazırlık

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingRoot programını indirin.

KingRoot programını telefonunuza kurabilmek için Bilinmeyen kaynaklarını etkinleştirmeniz gerek. Bunun için öncelikle Ayarlara girin ve ardından Güvenlik kısmından, Bilinmeyen kaynakları aktif edin.

Sony Xperia M5 Root Atma

KingRoot’un kurulum işlemlerini gerçekleştirin ve sonrasında sağ alt kısımdaki AÇ butonuna basın.

KingRoot açıldıktan sonra telefonunuzu tanımlayacaktır.

Şimdi ise Sony Xperia M5 Root atma işlemini başlatmak için START ROOT butonuna basın.

İşlem devam ederken %’lik gösterim ile ne kadar yol aldığını takip edebilirsiniz.

Root işleminiz başarıyla sonlandığında ekranınıza Root successfully yazılı bir ekran gelecektir. Telefonunuzu yeniden başlatarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sony Xperia M5’in Rootlu olup olmadığını kontrol etmek için Root Checker uygulamasını buraya basarak indirebilirsiniz. Konu ile ilgili görüşlerinizi, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.