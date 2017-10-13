Akıllı telefon pazarına iki sene evvel katılan Sony Xperia M5, güçlü donanım özellikleri sayesinde hala yerini koruyor. Sony Xperia M5, 21.5 MP’lik arka kamerası ile üstün kalitede pozlar yakalamanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra Sony Xperia M5 ile 4K çözünürlükte video kaydı yapabilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia M5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek yalnızca Stock ROM yüklemeyi değil, Custom ROM paketlerini de nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.

İndirmeniz gereken araçlar

Smart Phone Flash Tool

Stock ROM dosyası

Hazırlık

Sony Xperia M5’i bilgisayarınıza bağlamak için USB hata ayıklama modunuzun açık olması gerek. Bunun için önce Ayarlara girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz.

Bilgisayarınıza dönerek size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Smart Phone Flash Tool programını indirin.

Not: Anlatacağımız işlemleri izledikten sonra uygulamaya geçtiğiniz takdirde sorumluluğun tamamen size ait olduğunu hatırlatmış olalım.

Sony Xperia M5 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Smart Phone Flash Tool’un dosyalarının olduğu klasöre girin.

Klasör içerisindeki flash_tool dosyasına çift tıklayarak Smart Phone Flash Tool programını açın. Hazırlık aşamaları arasında göstermiş olduğumuz USB hata ayıklama modunu aktif ederek, USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Smart Phone Flash Tool’un sağ tarafında yer alan Scatter-loading butonuna basarak Stock ROM dosyanızı seçebilirsiniz.

Şimdi ise Sony Xperia M5 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna basın.

Stock ROM yükleme başarıyla tamamlandığında ekranınıza yeşil tik işareti olan bir pencere gelecektir. Aklınıza takılan sorular var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.