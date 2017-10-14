Parmak izi alıcıları sayesinde telefon kilidini açmak kolaylaştı ve hızlandı. Bu durumdan memnun olmayan kullanıcılar içinse 1000 dolarlık iPhone X satışa sunulmayı bekliyor. Alternatif olarak daha ucuz seçenekleri deneyerek daha hızlı sonuca gidebilirsiniz. Örneğin akıllı saatle eşleştirme gibi…

Android: Akıllı Vücut Algılamayla Cebinizde Kilitsiz Kalsın

Android cihaz sahipleri, akıllı vücut algılama özelliğini aktifleştirebilir. Cihazda yer alan alıcılar konum, titreşim, açı, yakınlık gibi bilgileri kombine ederek cebinizde olduğunu anlayabilir. Böylece cebinizdeki cihazın kilitli durmasın gerek kalmaz ve cebinizden çıkarınca kilit açmadan anında kullanabilirsiniz.

Akıllı vücut algılama sistemini aktifleştirebilmek için öncelikle klasik bir ekran kilidi girmeniz şart. Ayarlar içinden Güvenlik kısmına girip ekran kilidi ekleyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra Güvenlik ve Gizlilik ayarlarına tekrar girin. Vücut algılama seçin ve aktifleştirin. Bir mesajı okumak için cihaz kilidini açınca ve sonra cebinize koyunca kilitlenmeyecek.

Benzer biçimde yürürken ve telefonu elde tutarken kilit gerçekleşmeyecek. Benzer durum taşıdığınız bir çanta içine koyunca da gerçekleşebilir ama araç sürerken kokpit üstüne ya da koltuğa atarsanız kilit açılabilir ya da açılmayabilir.

Bu durumdan ötürü belirli riskler var. Elbette mükemmel bir çözüm değil. Cebinizde ya da elinizde olan bir cihaz çalınırsa kilitsiz durumda olduğu için verileriniz ele geçirilebilir. Aynı zamanda cebinizde duran ve kilitlenmemiş bir cihazın ekranı kazayla açılıp istenmeyen komutlar girilebilir. Bilinmeden birileri aranabilir. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.