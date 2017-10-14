Akıllı telefonların donanımları ciddi ilerleme sağladı ve giriş seviyesi cihazlar bile akıcı performans sunar oldu ama nedense bataryalar hala bir ya da en fazla iki gün dayanabiliyor. Bu yüzden güç tüketimini azaltmaya yönelik önlemlerin modası geçmiyor. Bazı durumlarda root almanız şart.

Android: Root Yapmadan Batarya Ömrünü İyileştirmek

Root almak zorunda kalmadan batarya ile ilgili iyileştirmeler yapmak istiyorsanız buna olanak veren uygulamalar da var. Android Marshmallow ya da üstü yüklü olan bir cihaza sahipseniz Naptime kullanarak batarya kullanım süresini arttırabilirsiniz:

Ücretsiz olan uygulamayı indirin ve kurun. Marshmallow ile gelen batarya yönetim sistemi, daha sonraki Nougat ve Oreo sürümlerinde daha iyi hale getirildi. Doze adı verilen güç koruma modunda cihaz kullanılmadığını anlayıp güç tüketimi düşüyor. İyi bir fikir ama sınırlamaları var. Birincisi özelleştirilemiyor. Diğeri belirli şartlar altında çalışması.

Cihaz masada durunca doze aktif sanabilirsiniz ama belki de cihazdaki bazı alıcılar veri elde ediyor ve doze modunun çalışmasını engelliyor. Buna çözüm olarak sınırlamaları aşan özel popüler kernel içerikleriyle Super Doze aktifleşiyor.

Çok daha agresif davranıp güç tüketimini düşüren bu modda çok daha iyi verim alınıyor. Şu ana kadar Naptime için root edilmiş cihaz şarttı ama artık gerekmiyor ama hazırlık şart. Bazı ayarları aktifleştirmeniz gerekiyor. ADB bağlantısı ve SDK platform araçları kullanmak şart.

Araçları bilgisayara kurun. Cihazdan sürüm numarasına yedi kez tıklayıp geliştirici seçeneklerini açın ve içine girip USB debug aktifleştirin. Windows ile SDK araçlarını açın ve Shift basılı iken sağ tıklayıp komut satırı başlatın. Sırasıyla şu komutları girin:

adb -d shell pm grant com.franco.doze android.permission.DUMP

adb -d shell pm grant com.franco.doze android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

Mac ve Linux kullananlar için komutlar:

./adb -d shell pm grant com.franco.doze android.permission.DUMP

./adb -d shell pm grant com.franco.doze android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

Artık telefonun USB fişini çekebilirsiniz.

Naptime uygulamasını açınca iki ana bölüm gelecek. Seçenekler ve altta gelişmiş seçenekler. Gelişmiş seçenekleri kurcalamanıza gerek yok. Normal seçenekler içinden düzenleme yapın.

Ayarları değiştirerek farklı cihazlarda farklı değişimler görebilirsiniz. Denemeler yaparak ideal sonucu bulmak size kalıyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.