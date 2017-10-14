Üçüncü parti uygulamaların her yeni bir güncellemeyle kendilerini daha işlevli bir hale getirdiğine neredeyse tüm akıllı telefon kullanıcıları şahit. Google Play Store‘da bulunan, tamamen ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış ve geliştirilmiş uygulamalar günümüzü de kolaylaştırır hale geldi. Bununla doğru orantılı olarak da kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı ele alan uygulamalar, Google Play Store’da yerini almayı başladı.

Birazdan sizlere bu yazımızda bahsedeceğimiz üçüncü parti uygulama, kullanıcılara, telefonda sesli olarak görüşme yaptığı sırada not alma, internette gezinme imkanı sağlıyor. Konuşmayı bitirebileceğiniz, sessize ya da beklemeye alabileceğiniz, hoparlöre verebileceğiniz butonları ekranın bir köşesinde bulundurarak konuşma sırasında yapılacak işlemleri daha kolay ve bulunabilir hale getiriyor.

Android: Sesli Konuşma Esnasında Telefonda Birden Fazla İş Yapma

Sesli konuşma esnasında telefonda birden çok iş yapma imkanını bize Blimps sağlayacak. Blimps isimli uygulamayı Google Play Store’dan indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı indirdikten sonra açın. Blimps’e ilk girdiğinizde telefon aramaları yapma ve çağrıları yönetme izni istenir. Uygulamanın çalışması için İzin Ver‘e basın.

Daha sonra Blimps’i açıp kapatabileceğiniz bir butonla karşılaşırsınız. Uygulamaya girip isteğinize bağlı olarak, butona tıklayıp Blimps’i etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulamayı yüklediğinizde ve açılan isteme onay verdiğinizde, zaten otomatik olarak etkinleştirildi.

Ekranı sola kaydırın. Konuşma esnasında, Blimps’i kullanarak telefonda hangi butonları aktif etmek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz.

Daha sonra sesli bir görüşme esnasında telefonu elinize alıp ekrana baktığınızda konuşma ekranında çeşitli simgeler görürsünüz. Bu simgeleri, konuşma esnasında telefonunuzun ekranında kullanabilirsiniz.

Böylece konuşma ekranına bağlı kalmayıp internette dolaşırken konuşmanın sesini hoparlöre verebilir, konuşma esnasında not alabilir, konuşmayı isteğinize bağlı olarak hemen bitirebilirsiniz.

Sesli Konuşma Esnasında Telefonda Birden Çok İş Yapma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden sorabilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.