Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp durumlarını ekran görüntüsü almadan kaydetmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Snapchat’in ünlü Stories / Hikayeler özelliği hayli popüler ve hemen herkes tarafından biliniyor. Bu özellik klonlanarak daha sonra Instagram, WhatsApp ve hatta Facebook’a da dahil edildi. WhatsApp’ta bu özelliğin adı Status / Durum. WhatsApp’a eklenen durumlar 24 saat boyunca aktif kalıyor ve sonrasında otomatik olarak kayboluyor. Arkadaşlarınızın beğendiğiniz durumlarını Android’li akıllı telefonunuza indirmek isteyebilirsiniz. Normalde bunu ekran görüntüsü alarak gerçekleştirebiliyorsunuz ama ekran görüntüsü alma metodu dışında da kayıt yöntemleri yok değil.

Android: WhatsApp Durumlarını Ekran Görüntüsü Almadan Kaydetmek

İşlem için bir dosya yöneticisi aracından yararlanabilirsiniz. Google Play’de çok sayıda seçenek mevcut. Size gizli dosyaları gösterme özelliği barındıran bir uygulama lazım. Örneğin ES File Explorer işinizi görecektir.

Dilediğiniz uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra ayarlarından gizli dosyaları gösterme seçeneğini aktive edin. Akıllı telefonun dahili depolama birimi dizinine ve oradan WhatsApp klasörüne erişin. Media klasörüne girdiğinizde .Statuses isimli gizli klasörü göreceksiniz.

.Statuses klasöründe WhatsApp’ta görüntülemiş olduğunuz durumları bulabiliyorsunuz. WhatsApp’ta görüntülemediğiniz durumlar buraya kaydedilmeyecektir. Kaydetmek istediğiniz durum içeriklerini kopyalayarak herhangi bir klasöre yapıştırmanız yeterli olacaktır.

İşlem için Story Saver for Whatsapp uygulamasından da yararlanabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın ve arayüzdeki Recent Stories butonuna dokunun.

WhatsApp’ta görüntülemiş olduğunuz durumlar burada listelenecektir. İndirmek istediğiniz durumu seçip arayüzde sağ üst kısımda bulunan indirme butonunu kullanın.

Kaydettiğiniz durumlara uygulama arayüzündeki Saved Stories butonuna dokunarak ulaşabilirsiniz.