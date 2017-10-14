Galaxy A Serisinin Çerçevesiz Ekranlı İlk Modeli A5 2018

LG’nin kenarları yuvarlak ekranlı G6 modeliyle çok sayıda üreticiye tasarım anlamında ilham verdiği söyleniyor. Örnek vermek gerekirse işte Samsung’un çerçevesiz ekranlı ilk Galaxy A modeli olacak 2018 model Galaxy A5’in ilk görüntülerine bakabiliriz. LG’nin uygun fiyatlı Q6 modelini sunup G6 alternatifi sunmasından etkilenen Samsung, S8 alternatifi olacak A5 2018 modelini tasarladı. Yuvarlak kenarlı çerçevesiz ekran içeren yeni cihazda Samsung’un ifadesiyle Infinity ekran yer almakta. A serisinin orta üyesi olacağından çok pahalı olması beklenmiyor.

Daha önceki A5 2017 modelinin bu sene başında ilan edildiği düşünülürse A5 2018 için duyuru zamanı 2018 başı olabilir. Bu bir gerçek görüntü değil ve yarı yarıya gerçekçi kabul edilebilen bir modelleme. Üçüncü parti kılıf üreticilerinden elde edilen bilgiler ışığında tasarlandığı için doğruluk payı var ama kesin değil. Elbette Galaxy S8, S8+ ve Note 8 gibi iddialı özellikler ve ekran olmayacak ama yakın gelebilir. Arka kısımda tek kamera ve altında duran parmak izi alıcısı için yarık var. En sonunda parmak izi alıcısı olması gereken yere geliyor!