Kısa süre önce ilan edilen Apple iPhone 8, 8 Plus ve onuncu yıla özel iPhone X ile fanatikleri tatlı bir heyecan sardı. Artık kullanıcılara Home butonu olmayacağına dair bir mesaj veren Apple, bazı el kısayollarına alışmanızı istiyor. iPhone 8 / 8 Plus butonları sadece kapasitif ve kapalıyken işlemiyor.

iOS: iPhone 8, 8 Plus, X İçin DFU (Firmware Güncelleme) Modu

Bu nedenle en yeni nesil iPhone modellerini alanlar, belirli tuş kombinasyonlarıyla girilebilen özel menülere nasıl erişeceklerini düşünüyor olabilir. DFU modu yani doğrudan firmware güncelleme modu da bundan etkileniyor. Tepki vermeyen bir cihazı, fabrika ayarlarına döndürmeye yarayan bir çözüm. iPhone 8, 8 Plus ve X ile birlikte Home butonunun ana görevini ses kısma butonu devralıyor. Bu yüzden daha önceden DFU moduna sokmuşsanız tek yapmanız gereken Home yerine ses kısmayı kullanmak. Aksi durumda aşağıdaki adımları izleyin:

Gerekenler:

Mac ya da Windows bilgisayar En yeni sürüm iTunes kurulu Lightning USB kablosu

Telefonu kabloyla bilgisayara bağlayın ve tespit edilmesini bekleyin. Ardından iTunes açın ve iPhone ile tam olarak eşleşmesini bekleyin. Artık telefonu kapatabilirsiniz.

iTunes’u ve USB kabloyu ellemeden telefonu kapatın. Unutmayın ki bu işlem sırasında telefon tamamen açılırsa ya da ekrana Connect to iTunes yazısı gelirse birinci adıma dönüp baştan başlamanız şart.

Cihazda yandaki güç butonuna basın ve üç saniye tutun. Ardından Apple logosu gelince güç butonuna basmayı kesmeden ses kısma butonuna da basın ve birlikte en az 10 saniye tutun. Başlama ekranı aniden kesilecek ve telefon kapanacak. Ses kısma butonunu basmayı bırakmadan güç butonuna basmayı bırakın. Ses kısma butonunu beş saniye daha basılı tutun. iTunes’a iPhone kurtarma modu denemesi mesajı gelirse ses butonunu bırakın ve iPhone ekranını kontrol edin. Ekran siyahsa DFU moduna girdiniz demektir.

iTunes mesajında OK tıklayın ve iTunes içinde görülen fabrika ayarlarına dönüş butonuna basın ve başlatın. İşlem bitince telefon yeniymiş gibi açılıyor olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.