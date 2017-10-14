iPhone‘u Düşük Güç Modu’nda kullanarak telefonunuzun şarjı %20’ye indiğinde pili tasarruflu bir şekilde kullanmaya başlayabilir, şarjın daha hızlı tükenmesini engelleyebilirsiniz. iPhone’da Düşük Güç Modu’nu şarjınız %20 üzerindeyken de kullanabilirsiniz. Ayrıca iPhone‘da sunulan Düşük Güç Modu özelliği aynı şekilde Android cihazlarda da kullanılabiliyor.

Düşük Güç Modu’nu etkinleştirdiğinizde, telefonun bazı özelliklerinden mahrum kalsanız da iPhone’unuz ne yaptığınıza bağlı olarak 1 ile 3 saat arasında size iPhone’u daha fazla kullanma olanağı sağlayabilir. Özellikle de acil durumlar için müthiş bir özellik!

iOS: iPhone’da Düşük Güç Modu Kullanma

iPhone’unuzun şarjı %20’ye indiğinde telefonunuza Düşük Güç Modu istemi gelir. Bu isteme tıkladığınızda iPhone size, Düşük Güç Modu’nda hangi özelliklerin devre dışı bırakılacağını gösterir. Devam Et seçeneğini tıklayarak Düşük Güç Modu’nu etkinleştirebilir, İptal‘e tıklayarak Düşük Güç Modu’nu kullanmayabilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iPhone’unuzun şarjı %20’nin üzerindeyken de Düşük Güç Modu’nu kullanabilirsiniz. Uzun ama telefonunuz şarj edemeyeceğiniz günler için Düşük Güç Modu’na ihtiyaç duyabilirsiniz.

Düşük Güç Modu’nu etkinleştirmek için Ayarlar‘a girin. Buradan Pil‘i bulun ve tıklayın. Düşük Güç Modu’nun yanında bulunan butonu aktifleştirin. Telefonunuz bu moddayken pil göstergesi sarı renk ile gösterilecektir.

Telefonunuzun şarjı tükendiğinde ve telefonu şarj ettiğinizde iPhone otomatik olarak Düşük Güç Modu’nu devre dışı bırakacaktır. Düşük Güç Modu daima geçicidir ve bu mod yalnızca bir sonraki şarja kadar aktif kalabilir. Bu özelliği kalıcı olarak aktifleştirmek şu an için mümkün değil.

Ayrıca Düşük Güç Modu’nu sürekli Ayarlar‘a girip etkinleştirmek istemiyorsanız, Kontrol Merkezi‘ni kullanarak bu modu aktif hale getirebilirsiniz. Düşük Güç Modu’nu Kontrol Merkezi’ni kullanarak açmak için Ayarlar > Kontrol Merkezi > Kontrolleri Özelleştir adımını takip edin. Kontrolleri Özelleştirme‘de yer alan özelliklerden Düşük Güç Modu’nun solunda bulunan + işaretine tıklayın. Artık Düşük Güç Modu’nu her aktifleştirmek istediğinizde ekranınızı aşağıdan yukarı doğru kaydırarak Kontrol Merkezi’nden aktifleştirebilirsiniz.

Düşük Güç Modu’nu sürekli olarak etkin tutamazsınız ama Düşük Güç Modu’nda kullanılan bazı özellikleri kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı özellikleri kalıcı olarak devre dışı bırakmak için Pil Ayarları ekranındaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Ekran Parlaklığı: Otomatik parlaklığın etkinleştirilmesi ekranında fazla parlak olmamasını ve pil tasarrufu yapmayı sağlar. Bu ayarı Varsayılan olarak açık bırakın. Ekran ne kadar parlaksa pil tüketimi o kadar hızlı olur. Otomatik parlaklığı etkinleştirmek için Ayarlar’da bulunan Ekran ve Parlaklık bölümüne gidin.

Otomatik Kilit Zaman Aşımı: Pil gücünden tasarruf etmek için, iPhone’unuzu kullanmadığınız zamanlarda kendiliğinden kilitleyebilirsiniz. Ayarlar > Genel > Otomatik Kilit‘e gidin. Örneğin telefonda hiçbir işlem yapmadığınızda 30 saniye sonra ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Arka Plan Yenilemeyi Devre Dışı Bırakın: iPhone’unuzda uygulamaları kullanmadığınız sürece uygulamaların otomatik olarak arka planda yenilenmesini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bırakmak için Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulaması Yenile adımını izleyin. Burada cihazınızda bulunan her uygulama için Arka Plan Uygulaması Yenile‘yi devre dışı bırakabilir veya tek tek uygulamaların yenilenmesini önleyebilirsiniz.

iOS: iPhone’da Düşük Güç Modu Kullanma ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.