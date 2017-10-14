Apple iPhone‘da Snapchat videolarını kaydetmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. iPhone’a son olarak sunulan iOS 11 işletim sistemi güncellemesi çok sayıda yeni özellik getirdi, bunlar arasında ekran görüntüsü kaydetme fonksiyonu da var. Akıllı telefon dünyasında son dönemlerin en özgün ve ses getiren uygulamalarından birisi şüphesiz Snapchat. Uygulama ilk etapta gönderildikten sonra kendiliğinden kaybolan fotoğraf ve video özelliğiyle gündeme gelmişti. Peki iPhone‘da Snapchat videolarını kaydetmek isterseniz ne yapmanız gerekecek?

iPhone: Snapchat Videolarını Kaydetmek

iOS 11 işletim sistemi ile Apple iPhone’a ekran videosu kaydetme özelliği geldi. Bu özelliğe daha önce buradaki yazımızda değinmiştik. iOS 11’in ekran görüntüsü yakalama özelliği duruma bakılırsa Snapchat videolarını kaydetmek için kullanılabiliyor. iOS 11 işletim sisteminin yeni özelliğiyle Snapchat videolarını kaydedebiliyorsunuz, kayıtlar Photos uygulamasına yükleniyor. Ancak videoyu kaydettiğinizde karşı tarafa bildirim gidiyor, yani bu özellik ile videoyu akıllı telefonunuza kaydettiğinizi karşı taraftan gizleyemiyorsunuz.

Snapchat’te video kaydettiğinizde videoyu gönderen kişinin rahatlıkla fark edebileceği şekilde bir bildirim görüntüleniyor.

iPhone’da ekran videosu kaydetmek için öncelikle Settings > Control Center menüsüne gidin ve aşağıya doğru kaydırma yaparak Screen Recording‘i bulun. Sol kısımdaki + simgeli butona dokunun.

Screen Recording‘i eklediğinizden emin olun.

Control Center / Denetim Merkezi’ni açın ve sol altta konumlandırılan kayıt butonuna dokunun. Ekran kaydı alınmaya başlanacak.

Kayıt işlemini tamamlayınca bildirim çubuğu bölümünde beliren mavi çubuğa dokunmalısınız.

Kaydı durdurmak için Stop‘u seçin.

Kayıt 45 FPS ve MP4 formatında. Çözünürlüğü ise 1600 x 900 piksel oluyor.