Nokia 6 Android 7.1.2 güncellemesi ile ilgili bir gelişme söz konusu. HMD Global’in özellikle güncellemeleri hızlı şekilde almasıyla ön plana çıkan yeni Android’li Nokia akıllı telefonlarından Nokia 6 yeni bir güncelleme aldı. 665 MB seviyesinde paket boyutuna sahip olan güncelleme Nokia 6’yı Android 7.1.2 versiyonuna taşıyor ve aynı zamanda Ekim ayı Android güvenlik yamalarını getiriyor.

Nokia 6 Android 7.1.2 Güncellemesi

Güncelleme aynı zamanda sistem stabilitesini artırıyor ve arayüzü de iyileştiriyor. OTA güncellemelerinde alışageldiğimiz üzere güncelleme bildiriminin tüm cihazlara gelmesi zaman alabilir. Kullanıcıların sabırlı olmaları gerekecek.

Resmi duyurusu Ocak 2017’de gerçekleştirilen ve bu aydan itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alan Nokia 6 akıllı telefon 154 x 75.8 x 7.9 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Çift SIM destekli akıllı telefona Qualcomm’un giriş seviyesi Snapdragon 430 yongaseti güç veriyor. Bu yonga sekiz çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemci ve Adreno 505 grafik işlemcisine ev sahipliği yapmakta.

Akıllı telefonun 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi ile 4 GB RAM + 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi içeren versiyonları bulunmakta. Depolama alanı 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartlarla genişletilebiliyor. MicroSD kart yuvası SIM 2 yuvasını kullanmakta. Arka yüzde 16 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde ise 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası bulunmakta. 3000 mAh kapasiteli pil ile gelen Nokia 6 akıllı telefonun önümüzdeki dönemlerde Android Oreo güncellemesini alacağını da sözlerimize ekleyelim.