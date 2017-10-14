OnePlus 5T Görüntüsü Sızdı ve 5 Satışı Durduruldu

OnePlus’ın 3T ile yaptığı ara model taktiği bu sene de tekrar edecek mi? Tasarım ve özellikle de çerçevesiz, 18:9 ekran konusunda rakiplerinin epey gerisine düşen OnePlus’ın, Galaxy S8 tasarımını esas alan OnePlus 5T modelini hazırladığı söyleniyor. Bugün aniden OnePlus 5 satışları durdu ve OnePlus 5T görüntüleri sızdırıldı. Buna göre kullanıcıların heyecanlanması ve satın almalarını ertelemesi isteniyor olabilir. Firmanın kısa süre içinde resmi bir duyuru yaparak OnePlus 5T ara güncelleme modelini ilan etmesi bekleniyor.

Daha önceki raporlarda firmanın sene başında OnePlus 6’yı ilan edeceği ve OnePlus 5T’nin iptal edildiği söyleniyordu. SlashLeaks sızıntı sitesine gönderilen model görüntüsü telefonun 5T olduğunu iddia ediyor. Kenarları yuvarlak komple ekran ön panel vurgulanıyor ve alt ile üst kısımlarda simetrik son derece ince çerçeveler var. Şimdilik doğrulamak imkansız ama bu model gelse bile donanımlar OP5 ile benzer olacaktır. OnePlus 5 alacak olanların ertelemesini öneriyoruz. Elde kalan cihazlara yönelmeyin! Aynı zamanda firmanın kısa süre önce izinsiz biçimde kullanıcı bilgilerini dışarı sızdırdığı öğrenildi ve firma bunu kabul edip özür diledi. Yazılım güncellemesiyle bu sorun düzeltilecek.