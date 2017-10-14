Oppo F3 Lite Duyuruldu

Daha önceden F3 ve F3 Pro modellerini duyuran Çin merkezli üretici Oppo, son olarak bunların özellikleri kırpık versiyonu olan F3 Lite modelini duyurdu. İlk aşamada Vietnam’da duyurusu yapılan cihaz daha önceden Oppo A57 olarak biliniyordu. Oppo’nun sitesinde yer alan bilgiye göre 16 MP ön kamerası ile selfie ustası olan bir cihaz bizlerle. Arka zemine bulanık bokeh etkisi ve sizlere güzellik efektleri ekleme desteği de var. Arkada yer alan kamera ise 13 MP Sony alıcılı ve faz algılamalı otomatik odaklama yapabiliyor. Video çekimlerde Full HD desteği var.

Telefonda yer alan diğer özellikler 5.2 inç HD 1280 x 720 piksel ekran, sekiz çekirdekli 1.4 GHz Snapdragon 435 işlemci (Adreno 505 GPU), 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve microSD kart yuvası, Android 6.0 esaslı Color OS 3.0 işletim sistemi, 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.1 ve FM radyo. 2900 mAh kapasiteli batarya değiştirilemiyor. Parmak izi alıcısı önde ve ağırlık 147 gram. Siyah ve altın renk seçenekleriyle 240 dolar olması bekleniyor. Boyutlarsa 149 x 72.9 x 7.7 mm.