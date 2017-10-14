Bazı kullanıcılar telefonlarından doğru TV, AC ve diğer elektronik cihazları uzaktan kontrol etmeyi severken bazı kullanıcılar ise cihazları uzaktan kontrol etmekten nefret duyar. Uzaktan kontrol etme işlemi de kızılötesi ile gerçekleşir. Android cihazlar içinde Peel Smart Remote uygulaması, cihazları uzaktan kontrol etme işlemi sırasında kullanıcılara eşlik eder.

Peel Smart Remote Uygulamasını Android Cihazlardan Kaldırma

Peel Smart Remote’yi Android cihazdan kaldırmak için telefonun Ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar’da yer alan seçeneklerden Uygulamalar‘ı, karşınıza açılan ekranda ise Uygulama Yöneticisi‘ni tıklayın. Burada, tüm uygulamaları kaldırabilir, verilerini temizleyebilirsiniz. Peel Smart Remote uygulamasını uygulamalar listesinden bulun ve üzerine tıklayın.

Şimdi Uygulama Bilgileri ekranındasınız. Uygulamanın isminin altında Kaldır seçeneği varsa Kaldır’ı tıklayın. Eğer Kaldır seçeneği yoksa Devre Dışı Bırak düğmesine basın.

Uygulamayı devre dışı bıraktığınızda uygulama, uygulamaların bulunduğu menüde görünmez. Peel Smart Remote, devre dışı bırakma işlemiyle fabrika ayarlarına döndü. Eğer uygulamayı tekrar etkinleştirmek ve simgesini tekrar Uygulamalar Menüsü‘nde görüntülemek istiyorsanız Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi > Peel Smart Remote > Etkinleştir adımını izleyin.

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