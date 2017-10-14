Donanım özellikleri ve görünümü ile epey ilgi gören Sony Xperia XZ, Anroid 8.0 sürümünü destekliyor. Sony Xperia XZ, IPX8 sertfikası sayesinde telefon suya düşse bile bundan etkilenmeyerek bütün fonksiyonlarıyla kullanmanıza devam ettiriyor. Ayrıca Sony Xperia XZ’nin parmak izi okuyucusunun güç tuşuna entegre edilişi size hız kazandırıyor. Bu yazımızda Sony Xperia XZ Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, firmanın önceden yüklediği ve kaldırılması mümkün olmayan uygulamaları Root izni sayesinde temizleyebilirsiniz.

İndirmeniz gereken program

KingoRoot

Hazırlık

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını indirin.

KingoRoot programını telefonunuza kurabilmek için Bilinmeyen kaynakların aktif olması gerekiyor. Bunun için Ayarlara girin ve Güvenlik kısmından Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin.

Sony Xperia XZ Root Atma

Bilinmeyen kaynakları etkinleştirdiyseniz KingoRoot’un kurulum işlemlerini gerçekleştirin. Program açıldığında telefonunuzu bir kaç dakika içerisinde tanımlayacaktır.

Şimdi ise Sony Xperia XZ Root atma işlemini başlatmak için One Click Root butonuna basınız.

Root işlemi devam ederken % ile ilerleme durumu gösterilecektir. Root bitiminde Superuser programının kurulu olup olmadığını kontrol edin.

İşlem başarıyla sonlandığında ekranınıza ROOT SUCCEEDED diye bir yazı gelecektir.

Sony Xperia XZ’nin Rootlu olup olmadığını anlamak için Root Checker uygulamasını Google Play mağazasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Konu ile ilgili geri bildirimde bulunmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.