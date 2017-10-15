Tıpkı Windows’taki gibi. Birden fazla ekran, birden fazla iş. Aynı anda birden fazla uygulamayı artık Android cihazınızda da çalıştırabilirsiniz. Bu çok eğlenceli olacak! Yazımızı okumaya devam edin.

Android: Android’de Uygulamaları Çoklu Pencerede Açma

Android’de uygulamaları çoklu pencerede açma işlemine başlamadan önce cihazınız Root‘lu olmalıdır. Root işlemine sahip değilseniz uygulamaları çoklu pencerede açma işlemini gerçekleştiremezsiniz. Çünkü bazı üçüncü parti uygulamalar, cihazın köküne inmek ister ve kökündeki engelleri aşarak kendilerini sorunsuz çalıştırmayı hedefler. Cihazınızda eğer Root yoksa tüm cihazlar için hazırladığımız Root Rehberleri’ni sitemizin ana sayfasında sağ üst köşede bulunan Büyüteç‘e (Arama Butonu) tıklayarak aratabilirsiniz. Cihazınızın marka ve modeli hakkındaki yazılarımızın hepsi sitemizde mevcuttur. Eğer cihazınıza ait Root Rehberi bulamadıysanız bizlere forumumuzu kullanarak iletin. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.

Rootlu cihazlar için işlemimize başlıyoruz. İlk olarak cihazınıza Xposed Installer‘ı indirin ve kurun. Daha sonra Xposed Installer’a girdiğinizde açılan ekranda İndir seçeneğine tıklayın.

SkyOlin Helper‘i aratın ve en yeni sürümünü indirin. Daha sonra Modüller‘in üzerine tıklayın ve SkyOlin Helper’i açılan sayfada etkinleştirin.

Şimdi cihazınızı yeniden başlatın ve telefon yeniden başlatıldıktan sonra SkyOlin Helper‘ı açın. SkyOlin Helper’da yer alan seçeneklerde bulunan Uygulamalar‘a tıklayın. Telefonunuzda yüklü olan uygulamaların listesi açıldığında ise çoklu pencerede kullanmak istediğiniz uygulamaları seçmeniz gerekiyor.

Son işlem olarak uygulamanın ana ekranına dönün ve Dolaşım Düğmesi‘ne tıklayın. Buradan pencerelerin genişlik ve yüksekliklerini de ayarlayabilirsiniz.

İşlem bu kadar basit. Seçtiğiniz uygulamalardan bir tanesini yüzen pencerede açarak denemeye başlayabilirsiniz.

Android: Android’de Uygulamaları Çoklu Pencerede Açma ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı forumumuza yeni bir konu açarak bize iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın. Sağlıcakla kalın!