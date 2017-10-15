Android: Kameradan Verim Almayı Sağlayan Uygulamalar

Düşük aydınlatmalı ortamlarda fotoğraf çekmek son derece zor ve görüntü kalitesi düşüyor. Selfie çekmek istersen ön kamerayı kullanınca daha da kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Çözüm bulmak için değişik uygulamalar deneyebilirsiniz. Yaratıcı çekimler yapmanıza olanak verecekleri de ortada.

Android: Kameradan Verim Almayı Sağlayan Uygulamalar

Amacınız ne olursa olsun akıllı telefonun kamerasını kullanarak daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız okumaya devam edin.

Open Camera

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Fotoğraf çekimlerinde ciddi olmak istiyorsanız sıkıştırmalı JPEG değil, ham RAW formatlı çekim yapmalısınız. Buna izin veren Open Camera uygulaması çoğu modern Android cihazla çekime yapabiliyor. Ücretsiz ve kullanımı kolay. Düzenlemek isterseniz Snapseed gibi bir editör gerekecek.

Open Camera
Open Camera
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Open Camera
Developer: Mark Harman
Fiyat: Ücretsiz

A Better Camera

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HDR yani geniş dinamik aralıklı fotoğraflarda renkler daha keskin ve zıtlık yüksek. Buna izin verecek biçimde birkaç farklı çekim yapıp birleştirip daha iyi sonuç elde eden uygulamalardan biri ve çok sayıda çekim modu var.

A Better Camera
A Better Camera
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A Better Camera
Developer: Almalence
Fiyat: Ücretsiz+

Motion Stills

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Animasyonlu GIF’ler elde etmek kolaylaşıyor. Bunun için videolarınızı kullanabilirsiniz. Birkaç saniyelik kısa videolar çekin ve bunları dönüştürüp kolayca paylaşın.

Motion Stills
Motion Stills
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Motion Stills
Developer: Research at Google
Fiyat: Ücretsiz

Alfred

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Evde güvenlik söz konusu olunca eski akıllı telefonun kamerasına bağlanıp uzaktan görüntü elde edebilirsiniz. Ücretsiz uygulama başarılı ve ilgi görüyor.

Home Security Camera - Alfred
Home Security Camera - Alfred
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Home Security Camera - Alfred
Developer: Alfred Labs Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Selfie Master

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Aydınlatması düşük yerlerde selfie konusunda yardımcı olan uygulama ücretsiz. Artısı bastığınız anda ön ekranı beyaz ve parlak yaparak yüzünüzün daha aydınlık görünmesine destek oluyor.

Selfie Master
Selfie Master
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Selfie Master
Developer: DreamON
Fiyat: Ücretsiz+

Framelapse

Uzun süreli çekimleri aralıklı fotoğraflar çekerek timelapse videolara dönüştürme imkanı veren uygulama sayesinde eşsiz videolara imza atabilirsiniz.

Framelapse - Time Lapse Camera
Framelapse - Time Lapse Camera
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Framelapse - Time Lapse Camera
Developer: Neximo Labs
Fiyat: Ücretsiz

Panorama 360 Camera

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Çok geniş açılı çekimler bile alanı içine almayabilir. 360 derece çekimin artısı VR sanal gözlükler için uygun tam kapsamlı fotoğraflar çekmenize olanak vermesi.

Panorama 360 Camera+ Photosphere support+ VR video
Panorama 360 Camera+ Photosphere support+ VR video
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Panorama 360 Camera+ Photosphere support+ VR video
Developer: TeliportMe Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

AfterFocuscreenshot.1507987312

Adından anlaşılabileceği gibi Bokeh efekti katmak için sonradan odak noktasını değiştirme ve diğer kısımları bulanıklaştırma imkanı veriyor.

AfterFocus
AfterFocus
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AfterFocus
Developer: MotionOne
Fiyat: Ücretsiz

Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.

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Android: Android'de Uygulamaları Çoklu Pencerede Açma

Android: Android’de Uygulamaları Çoklu Pencerede Açma