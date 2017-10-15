Düşük aydınlatmalı ortamlarda fotoğraf çekmek son derece zor ve görüntü kalitesi düşüyor. Selfie çekmek istersen ön kamerayı kullanınca daha da kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Çözüm bulmak için değişik uygulamalar deneyebilirsiniz. Yaratıcı çekimler yapmanıza olanak verecekleri de ortada.

Android: Kameradan Verim Almayı Sağlayan Uygulamalar

Amacınız ne olursa olsun akıllı telefonun kamerasını kullanarak daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız okumaya devam edin.

Open Camera

Fotoğraf çekimlerinde ciddi olmak istiyorsanız sıkıştırmalı JPEG değil, ham RAW formatlı çekim yapmalısınız. Buna izin veren Open Camera uygulaması çoğu modern Android cihazla çekime yapabiliyor. Ücretsiz ve kullanımı kolay. Düzenlemek isterseniz Snapseed gibi bir editör gerekecek.

A Better Camera

HDR yani geniş dinamik aralıklı fotoğraflarda renkler daha keskin ve zıtlık yüksek. Buna izin verecek biçimde birkaç farklı çekim yapıp birleştirip daha iyi sonuç elde eden uygulamalardan biri ve çok sayıda çekim modu var.

Motion Stills

Animasyonlu GIF’ler elde etmek kolaylaşıyor. Bunun için videolarınızı kullanabilirsiniz. Birkaç saniyelik kısa videolar çekin ve bunları dönüştürüp kolayca paylaşın.

Alfred

Evde güvenlik söz konusu olunca eski akıllı telefonun kamerasına bağlanıp uzaktan görüntü elde edebilirsiniz. Ücretsiz uygulama başarılı ve ilgi görüyor.

Selfie Master

Aydınlatması düşük yerlerde selfie konusunda yardımcı olan uygulama ücretsiz. Artısı bastığınız anda ön ekranı beyaz ve parlak yaparak yüzünüzün daha aydınlık görünmesine destek oluyor.

Framelapse

Uzun süreli çekimleri aralıklı fotoğraflar çekerek timelapse videolara dönüştürme imkanı veren uygulama sayesinde eşsiz videolara imza atabilirsiniz.

Panorama 360 Camera

Çok geniş açılı çekimler bile alanı içine almayabilir. 360 derece çekimin artısı VR sanal gözlükler için uygun tam kapsamlı fotoğraflar çekmenize olanak vermesi.

AfterFocu

Adından anlaşılabileceği gibi Bokeh efekti katmak için sonradan odak noktasını değiştirme ve diğer kısımları bulanıklaştırma imkanı veriyor.

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