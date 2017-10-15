Sürekli olarak yapılması gereken işler ve sorumluluklar artıyor. Takvim ve not uygulamaları sayesinde teknolojiden destek almak mümkün. Takvim uygulamaları gibi zamanı geldiğinde bildirimle uyarılmak faydalı. Not alma uygulamalarında bu özellik nadir ama Notin ile çözümü var.

Android: Notin Uygulamasıyla Notlarınızı Bildirime Dönüştürün

Bu ufak boyutlu ve faydalı uygulama, herhangi bir girdi alanına görev ekleme ve yakın gelecekte yapmak üzere planlama olanağı veriyor.

Metin olarak bilgi girdikten sonra artı butonuna tıklayıp bildirim kısmına ekleyebilirsiniz. Siz üzerine gelip silene kadar bildirim bekliyor olacak. Böylece asla önemli işleri unutmayacaksınız.

Ücretsiz uygulamayı indirip kurduktan sonra çalıştırın.

Anında şeffaf metin kutusu gelecek ve mesaj gireceksiniz. Ardından işlem bitince artıya basın ve bildirim alanına gelmesini sağlayın.

Bildirim çekmecesini açınca eklediğiniz notları göreceksiniz. Silmek istediklerinizi sürükleyebilirsiniz. Uygulama ilerde güncellenerek daha fazla özellik eklenebilir. Sonuç olarak basit ama iş gören bir uygulama denebilir. Unutkan kullanıcıların işini kolaylaştırıyor olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.