Android Nougat kurulu Samsung telefonlara Xposed Framework yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Uzun süren bekleyişin ardından Android 7.0 ve Android 7.1 Nougat işletim sistemli cihazlar için stabil Xposed Framework versiyonu kullanıma sunuldu. Geliştirici Rovo89’un paylaşımı Xposed modüllerinden vazgeçemeyen kullanıcılar için oldukça sevindirici bir gelişme oldu. Resmi ve stabil Xposed kurulumuna daha önce burada değinmiştik. Bu versiyon Samsung akıllı telefonlarda bootloop ve benzeri bazı sıkıntılara neden olduğu için geliştirici Rovo89 Xposed’un v88.1 versiyonunu yayınladı. Yeni Xposed Framework versiyonunun Samsung Experience arayüzünü taşıyan Android 7.0 ve Android 7.1’li Samsung cihazlarda sorunsuz çalıştığı belirtilmekte. Dilerseniz şimdi Android Nougat kurulu Samsung telefonlara Xposed Framework yüklemek için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Android Nougat Kurulu Samsung Telefonlara Xposed Framework Yüklemek

Gerekenler

Root erişiminin sağlanması

TWRP recovery kurulumu

Yeterli boş depolama alanı

Hazırlık

Settings – Security menüsünden Unknown Sources seçeneğini etkinleştirin.

menüsünden seçeneğini etkinleştirin. Xposed Installer APK dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Cihazınızla uyumlu Xposed Framework ZIP dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Kurulum aşamalarını takip edin.

İndirmeler

Xposed Installer 3.1.2 ⇒ XDA Link / Alternatif

Flash’lanabilir ZIP SDK25 Android 7.1 ⇒ ARM / ARM64 / x86

Flash’lanabilir ZIP SDK24 Android 7.0 ⇒ ARM / ARM64 / x86

Xposed-uninstaller ⇒ ARM / ARM64 / x86

Kurulum İşlemi

Xposed Installer 3.1.2 APK dosyasını indirip yükleyin ama aracı çalıştırmayın.

İşletim sistemi versiyonu ve işlemcinizle uyumlu Flash’lanabilir Xposed ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın ve recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun, Xposed ZIP dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Wipe menüsüne gidin ve Cache‘i temizleyin.

Akıllı telefonu yeniden başlatın. Xposed Installer uygulamasını çalıştırabilir ve kullanmak istediğiniz modülleri yükleyebilirsiniz.

İlerleyen dönemlerde Xposed Framework’u kaldırmak isterseniz Xposed-Uninstaller dosyasını TWRP ile flash’lamanız yeterli olacaktır.