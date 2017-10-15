VLC, video izleme konusunda ekol olan uygulamalardan biri ve masaüstü sürümlerinden sonra mobil sürümleri de sunuldu. VLC Derneği imzalı uygulama ücretsiz olarak geliyor ama bol özellik içerik hemen hemen tüm video türlerine destek veriyor. Android sürümü v2.5 olarak güncellendi.

Android: VLC Android 2.5 İle Gelen Yeni Özellikler

Masaüstü sürümü aksine Android sürümü epey geriden geliyor ve güncellemeleri daha nadir alıyor. Yeni gelen VLC Android 2.5 ile belirgin yenilikler gelmekte.

360 Derece Video İzleme

360 derece videolar artık destekleniyor. İzlerken elinizi kaydırarak kamera bakış açısını değiştirebilirsiniz. 360 derece kameralarla çekilen içerikler izlenebiliyor. Cardboard ya da VR gözlük desteğiyle baş hareketlerine adapte olabiliyor.

PIP (Kare içinde Kare)

Android 8 Oreo terfisi yapan kullanıcılar VLC 2.5 kurarak PIP modunda kare üstünde kare şeklinde video izleyebilir. VLC aynı zamanda Android Nougat TV’lerde de PIP modunu destekliyor. Çoklu modda video kaldığı yerden devam edebiliyor ya da arka planda sadece sesi dinlenebiliyor.

Yenilenen Arama

İlk etapta yazılanlar mevcut görünümde filtreleme yapıyor ama isterseniz medya arşivinde arama seçeneği buton olarak geliyor. Google sesli arama desteğiyle söylemeniz de yeterli.

İyileşen Kullanıcı Arabirimi

VLC Android sürümünün arabirimi genelde kötüydü. Yeni sürümde geliştiriciler materyal tasarım kurallarına uydular. Artık birden fazla nesne seçilebiliyor ve çalma listesi oluşturmak kolaylaşıyor.

Medya Arşivinde Yeni Veritabanı

Medya arşivini içeren veritabanı oluşturularak SQL esaslı hızlı çözüme gidiliyor ve arama kolaylaşıyor. C++ ile yazıldığı için hızlı ve Android Java kodundan iyi sonuç veriyor. Diğer yenilikler arasında Adaptive HLS/DASH & TS çalma desteği iyileştirildi. OpenGLES 2.0 ile modelleme yapılıyor. MP4 uzantılı VP8/9/10 destekleniyor. HDMI üzerinden geçiş mümkün. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.