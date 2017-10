Eski akıllı telefondaki verileri iPhone 8 / 8 Plus ve iPhone X’e aktarmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı telefonlar her geçen yıl daha güçlü işlemciler, daha iyi fotoğraf ve video çekebilen kameralar, tatmin edici görüntü kalitesi sunan ekranlar ve daha ilginç tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de kullanıcıların genel olarak kısa sürede akıllı telefon değiştirme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Cihazlar Android cephesinde ortalama iki yıl boyunca güncelleme desteği alabiliyor. iPhone tarafında bu süre biraz daha uzayabiliyor. Tabii güncellemeler sonrasında cihazların yavaşlaması söz konusu. Uygulamaların da sık sık güncellendiği ve sistem kaynaklarını daha fazla kullandığı bilinmekte. Elinizdeki iPhone veya Android telefonu Apple’ın yeni iPhone 8, 8 Plus veya iPhone X akıllı telefonuyla değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Eski akıllı telefondaki verileri iPhone 8 / 8 Plus ve iPhone X’e aktarmak için ele aldığımız aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Eski Akıllı Telefondaki Verileri iPhone 8 / 8 Plus ve iPhone X’e Aktarmak

AnyTrans adlı programı Windows veya Mac OS işletim sistemli bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

Kurulumun ardından yazılımı çalıştırın. Biz yazılımın iOS Mover özelliğinden yararlanacağız. Arayüzde üst kısımda yer alan bu seçeneğe tıklayın.

Kaynak ve hedef akıllı telefonları USB kabloları ile bilgisayarınıza bağlayın. Android telefondan iPhone’a aktarım mümkün, iPhone’dan iPhone’a veri transferi de yapılabiliyor. Biz Android telefondan iPhone’a aktarım yapıyoruz, yazılım Android cihaza AnyTrans uygulamasını yüklüyor. Bir süre bekledikten sonra yazılım akıllı telefondaki verileri analiz ediyor. Content to iOS‘e tıklayın.

Hedef cihazı seçin ve sağ kısımda yer alan ok simgeli butona tıklayın. iPhone’da Find My iPhone özelliğini devre dışı bırakmayı unutmayın.

Transfer etmek istediğiniz veri tiplerini seçin. Müzik, video, zil sesi, fotoğraflar, e-kitaplar, rehber, mesajlar, arama geçmişi ve takvim verilerini seçebilirsiniz.

Yazılım verileri hazır edecek ve transferi gerçekleştirecektir. Veri aktarımı eski cihazdaki verilerin boyutuna ve sizin seçiminize bağlı olarak biraz uzun sürebilir.

Bu arada AnyTrans yazılımı normalde ücretli bir yazılım fakat iOS Mover özelliği deneme sürümünde de ücretsiz ve kısıtlamasız şekilde kullanılabiliyor. Eski akıllı telefondan yeni iPhone’a veri transferini oldukça kolaylaştırdığını ifade etmemiz gerek.