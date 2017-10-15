Huawei Y6 Pro 2017 Duyuruldu

Huawei ürün gamına bir diğer ürün eklendi ve ilk aşamada Avrupa’da Almanya, Fransa ve İtalya’daki kullanıcılar tarafından yaklaşık 179 Avro fiyatla alınabilecek. Resmi duyurusu gelen Huawei Y6 Pro (2017) zaten satışta olan Huawei Y6 (2017) nin bir diğer versiyonu olarak kabul ediliyor. Plastik yerine metal kasalı olan Pro sürümü, MediaTek yerine Snapdragon 425 işlemci içeriyor. Bir diğer farksa arka kısımdaki parmak izi alıcısı. Standart Y6 (2017) ise parmak izi alıcısı içermiyor.

Telefonda yer alan diğer özellikler 13 MP ana kamera, 5 MP selfie kamerası, 2 GB RAM bellek ve 16 GB depolama alanı gibi düşük özellikler ama en azından microSD kartlar eklenebiliyor. 5 inç IPS ekranın çözünürlüğü sadece 1280 x 720 piksel ama bu genişlikte kurtarıyor. 3020 mAh kapasiteli batarya ve ekranı klasik Y6 (2017) modeliyle aynı. Siyah, gümüş ve altın renk seçenekleriyle satışta.