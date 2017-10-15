Apple iPhone ve iPad kullanıcılarının iOS 11’de Otomatik Parlaklığı Açmak / Kapatmak için izlemesi gereken aşamalara değineceğiz. Apple üretimi akıllı telefon veya tabletinde iOS 11 güncellemesi sonrasında birçok kullanıcı otomatik ekran parlaklığı ayarını açmak veya kapatmak istediklerinde ilgili seçeneğin Settings menüsü altındaki Display & Brightness seçeneğinde olmadığını gördü. Çünkü Apple otomatik parlaklık seçeneğini iOS 11 ile yeniden konumlandırmış durumda. Bildiğiniz gibi otomatik parlaklık etkinleştirildiğinde ekran parlaklığı bulunulan ortamın aydınlatmasına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanıyor. Bu ayar iPhone’da varsayılan olarak etkin durumda olsa da çeşitli sebeplerle otomatik parlaklığı devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları iOS 11’de Otomatik Parlaklığı Açmak / Kapatmak için aşağıda ele aldığımız aşamaları takip edebilir.

iPhone: iOS 11’de Otomatik Parlaklığı Açmak / Kapatmak

Öncelikle iPhone veya iPad’de Settings menüsüne erişin.

General seçeneğine dokunun.

General menüsü altındaki Accessibility‘e girin.

Buradan Display Accommodations seçeneğine dokunun.

Burada Auto-Brightness seçeneğinin yer aldığını göreceksiniz. Otomatik parlaklık özelliğini etkinleştirmek için bu anahtarı yeşil renge büründürebilir, özelliği devre dışı bırakmak içinse bu anahtarı kapatarak beyaz renge bürünmesini sağlayabilirsiniz.

Akıllı telefon veya tabletinizde otomatik ekran parlaklık ayarını kapatmanız pil ömrünü olumsuz etkileyebilir. Otomatik parlaklık özellikle gün içerisinde iç ve dış ortamlar arasında sıklıkla yer değiştiren kullanıcılar için önemli. Ortam aydınlatmasının güçlü olduğu dış ortamlarda ekran parlaklığı otomatik olarak artırılacak ve ofis gibi kapalı ortamlarda ekran parlaklığı otomatik olarak azaltılacaktır, bu da pil ömrüne belli oranda katkı sağlamakta. Ekranın sürekli olarak yüksek parlaklık seviyelerinde çalışması pilin hızla tükenmesine neden olacaktır.