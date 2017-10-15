LG’nin üretmiş olduğu fiyat / performans ürünleri içerisinde yer alan LG Q6, ince kenarları ile şık bir tasarıma sahip. LG Q6, yüz algılama özelliği sayesinde ekranı açmanızda kolaylık sağlıyor. Ayrıca LG Q6, 2160×1080 çözünürlüğündeki Full HD ekranı ile film, dizi ve videolarınızı büyük ekranda izleme keyfini yaşatıyor. Bu yazımızda LG Q6 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Göstereceğimiz işlemleri izleyerek yalnızca orijinal ROM’unu yüklemeyi değil, aynı işlemler ile Custom ROM paketlerini de nasıl yükleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

LG UP programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

LG USB sürücülerini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

LG Stock ROM dosyasını buradan bulabilirsiniz.

Hazırlık

İlk olarak LG Q6’nın USB hata ayıklama modunu açmanız gerek. Telefonun Geliştirici seçenekleri etkin değil ise Ayarlara girin ve Telefon hakkında kısmından Derleme numarasına 6-7 kez basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Şimdi ise Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu aktif hale getirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantılardan LG USB sürücülerini ve LG UP programını indirdikten sonra kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Stock ROM yükleme işlemini gerçekleştirmeniz için telefonun Rootlu olması gerek. Eğer telefonunuz Rootlu değil ise buraya tıklayarak LG Q6 Root atma ve TWRP Recovery Yükleme rehberimizden yardım alabilirsiniz.

LG Q6 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Güç tuşuna basılı tutarak LG Q6’yı kapatın.

Şimdi ise Ses arttırma tuşuna basılı tutarak USB kablo yardımıyla telefonu bilgisayara bağlayın.

Şimdi ise LGUP programı açarak UPGRADE seçeneğini işaretleyin. Sağ alt kısımdaki üç noktalı butona basarak Stock ROM dosyanızı seçin.

Son olarak Process kısmındaki REFURBISH’i seçin. LG Q6 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın. Yükleme işlemi bitiminde USB kablonuzu bilgisayardan çekebilir ve telefonunuzu açabilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek bize bildirebilirsiniz.