OnePlus 3 ve 3T İçin Android Oreo Beta OxygenOS

Geçen yaz ilan edilen OnePlus 3 ve sene sonunda çıkan ara güncelleme OnePlus 3T sahiplerine müjdeli haber. Dört çekirdekli Snapdragon 820/821 işlemci ve 6 GB RAM içeren bu ikili son derece güçlü cihazlar. OnePlus ekibi eski müşterilerine özel Android 6.0 sürümü sonrasında Android 7.0 güncellemesi dağıtmıştı. Bu kez ilgi çekici biçimde Beta sürüm olarak Android 8.0 Oreo esaslı OxygenOS ROM da dağıtıma girdi. Böylece son halini alınca, OnePlus 3 ve 3T sahipleri Android Oreo sürümünü kullanabilecek. İlgi çekici biçimde firmanın son nesil cihazı OnePlus 5 sahipleri için Oreo güncellemesi gelmiş değil.

Dağıtıma giren Beta paketi OnePlus 3 için Beta 25 ve OnePlus 3T için Beta 16 olarak görünüyor ve OTA olarak dağıtılıyor. Yenilikler

Sistem değişiklikleri

Android O (8.0)

PIP

Otomatik tamamlama

Akıllı metin seçimi

Eylül güvenlik yaması

Yeni hızlı erişim menüsü

Uygulama başlatıcı

Bildirim noktaları

Shot on OnePlus için OnePlus hesabı erişimi

Doğrudan duvar kağıdı için foto yükleme

Bilinen sorunlar

Parmak izi okuyucuda yavaşlama

Google Photos’a hızlı erişim yok

NFC ve Bluetooth ile ilgili kararlılık sorunları

Üçüncü parti uygulamalarda performans sıkıntıları