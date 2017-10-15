Samsung Akıllı Telefonlar İçin Galaxy S8 Hava Durumu Uygulaması ile karşınızdayız. Samsung Galaxy S8 akıllı telefondaki hava durumu uygulamasını gördünüz ve çok mu beğendiniz? Bu yazımızda Galaxy S8 hava durumu uygulamasını Samsung akıllı telefonunuza nasıl yükleyebileceğinize değineceğiz. Tabii bunun için sağlamanız gereken bazı koşullar bulunmakta.

Samsung’un 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden birisi olan Galaxy S8 firmanın başarılı stock uygulamalarına ev sahipliği yapmakta. Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefon kullanıcılarının bu uygulamalarla ilgili olumlu geri dönüşler yaptıklarını biliyoruz. Bu uygulamalar arasında ön plana çıkanlardan hava durumu uygulamasını cihazınıza kazandırmanız mümkün fakat akıllı telefonunuzda TWRP recovery kurulumunun yapılmış ve root erişiminin sağlanmış olması şart. Zaten araç da TWRP ile flash’lanabilen ZIP dosyası formatında geliyor.

Samsung Akıllı Telefonlar İçin Galaxy S8 Hava Durumu Uygulaması

Gerekenler

Samsung Galaxy akıllı telefon

TWRP recovery kurulumu

Root erişiminin sağlanması

Flash’lanabilir Galaxy S8 hava durumu uygulaması ZIP dosyası

Araç flash’lanabilen ZIP dosyası formatında olduğu için root erişimine ve TWRP recovery’e ihtiyaç var. Dosyayı aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

İndirmeler

Kurulum Aşamaları

S8_WeatherApp dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve dosyayı akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyalayın.

Akıllı telefonunuzu kapatın ve daha sonra recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun, S8_WeatherApp dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.