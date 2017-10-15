Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta Mesajları Okunmadı Olarak İşaretlemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. WhatsApp günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. SMS’i adeta bitirdiğini dahi söylemek mümkün. Kullanıcıların hızlı ve pratik şekilde iletişim kurabilmelerini sağlıyor. WhatsApp’ta zaman zaman size gönderilen bir mesajı okuyabilir ancak o an için cevap yazmak istemiyor olabilirsiniz. Sonrasında da bu mesajın aklınızdan çıkması ve yanıt oluşturmayı unutmanız olası. Bu, ilgili kişiyle profesyonel veya kişisel ilişkinizi şüphesiz olumsuz etkileyecektir. Karşınızdaki kişiye mesaj yazmayı unutmamak için ilgili kişiyle olan konuşmanızı okunmadı olarak işaretlemeyi isteyebilirsiniz. WhatsApp’ta Mesajları Okunmadı Olarak İşaretlemek oldukça kolay.

WhatsApp: Mesajları Okunmadı Olarak İşaretlemek

Android’li akıllı telefonunuzda öncelikle WhatsApp uygulamasını açın ve okunmadı olarak işaretlemek istediğiniz konuşmanın üzerine uzun dokunun.

Arayüzde sağ üt kısımda bulunan üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın. Açılan menüdeki Mark as unread‘i seçin.

Artık ilgili konuşma uygulama arayüzünde okunmamış mesaj gibi görüntülenecektir.

Apple iPhone’da işlem biraz daha farklı. WhatsApp’ı açın ve okunmadı olarak işaretlemek istediğiniz konuşmanın üzerinde sağa doğru kaydırma hareketi yapın. Sol kısımda beliren Unread butonuna dokunun.

İlgili konuşma WhatsApp’ta okunmamış gibi görünecektir.

Bu arada yaptığınız bu işaretlemenin karşı tarafa gönderilen okundu bilgisini değiştirmediğini belirtelim. Yani mesajı ilk okuduğunuzda karşıya gönderilen çift mavi tick durumunda bir değişiklik olmayacaktır.