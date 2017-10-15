Android’li root’suz akıllı telefonlardaki WhatsApp uygulamasında otomatik mesaj yanıtlama özelliğini kullanabilmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. WhatsApp akıllı telefon kullanıcıları için vazgeçilemez bir uygulama haline geldi. Tüm dünyada 1 milyardan fazla sayıda kullanıcıya ulaşan anlık mesajlaşma uygulaması ülkemizde de çok ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Kısa mesaj göndermeyi neredeyse unuttuk diyebiliriz.

Gün içerisinde çalışıyorken WhatsApp’tan size mesaj yazan arkadaş ve yakınlarınıza hemen geri dönemiyor olabilirsiniz. Bu, şüphesiz üretkenliğinizi olumsuz etkileyebilir ve işlerinize odaklanamayabilirsiniz. Peki WhatsApp‘ta otomatik mesaj yanıtlama özelliğini kullanabiliyor olsaydınız nasıl olurdu? WhatsApp uygulamasında otomatik mesaj yanıtlama özelliğinden yararlanabilmek için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız lazım.

WhatsApp: Otomatik Mesaj Yanıtlama (Root’suz)

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Whats Bot 2017 – Auto reply for WhatsApp uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Bildirimlere erişim izni talep edecektir. OK‘e dokunun. Karşınıza gelen pencerede Whats Bot kutucuğunu işaretleyin ve yine OK butonuna dokunun.

Uygulama arayüzünde Settings sekmesini görüntüleyin. Auto Reply Mode bölümünde Reply All seçili olduğunda size mesaj yazan tüm kişilere otomatik yanıtlama yapılıyor. Otomatik yanıtlamayı yalnızca belli kişiler için etkinleştirmek isterseniz Custom Reply Only‘i seçmelisiniz.

Custom Reply sekmesini seçin. Sağ alt kısımdaki + simgeli butona dokunun. Add from contact ile devam edin. Rehberinizden dilediğiniz kişiyi seçin. Otomatik olarak yazılmasını istediğiniz mesajı girin.

Otomatik yanıtlama özelliği için zaman limiti de belirleyebiliyorsunuz. Bu, ilgili kişi art arda mesaj yazdığında her defasında otomatik yanıt gönderilmesini engellemek için kullanışlı bir seçenek. Interval Reply Time seçeneğini aktive edin ve dilediğiniz süreyi seçin.

Artık seçtiğiniz kişilerden mesaj aldığınızda onlara otomatik olarak yanıt gönderilecektir.