Android‘li akıllı telefonlarda uygulamalara farklı bildirim sesleri ayarlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlarımıza çok sayıda uygulama yüklüyoruz. Uygulamaların hemen hepsi internet bağlantısını aktif kullanmakta ve sürekli veri alışverişi gerçekleştirerek bildirimlerde bulunuyor. Android’de bildirim sesleri her uygulama için aynı fakat siz uygulamalara farklı bildirim sesleri ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Normalde bu tür işlemler için Android’de root erişimini sağlamak gerekebiliyor fakat biz bu küçük rehberde root erişimine ihtiyaç duymadan uygulamalara farklı bildirim sesleri ayarlamak için kullanabileceğiniz bir uygulamayı tanıtacağız.

Android: Uygulamalara Farklı Bildirim Sesleri Ayarlamak

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla MegaSound uygulamasını Android’li akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Uygulamanın görevini yerine getirebilmesi için bildirimlere erişmesine izin vermeniz gerekiyor. Notification access penceresi karşınıza geldiğinde MegaSound kutucuğunu işaretlemelisiniz.

MegaSound’un bildirimlere erişmesine izin verdikten sonra uygulamaya geri dönün. Arayüzde sağ alt kısımda yer alan + simgeli mavi butona dokunun.

Varsayılan bildirim sesini değiştirmek istediğiniz uygulamayı seçin. Karşınıza gelen pencerede Notification seçeneği ile devam edin. Silent seçeneğine dokunursanız ilgili uygulamanın bildirim sesini kapatmış olacaksınız.

Notification‘a dokunduğunuzda akıllı telefonunuzda kullanılabilir durumda olan zil sesleri karşınıza gelecektir. Dilediğinizi ilgili uygulamanın bildirim sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu aşamaları izleyerek farklı uygulamalara farklı bildirim sesleri atayabilmeniz mümkün.Özellikle WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları için kullanışlı olacağı kesin.