Jailbreak’li iPhone’dan Cydia Tweak’lerini kaldırmak için izlenmesi gereken aşamalara göz atacağız. iPhone dünyasına ait bir kavram olan jailbreak işlemi tıpkı Android’de yer alan root işlemine benziyor. Android’li akıllı telefonlarda root erişimi sağlandığında normal koşullarda kullanıcılar cihazda kullanamayacakları bazı özel araçları kullanabilir hale geliyor veya ileri düzey özelleştirmeler yapabiliyor. iPhone’a jailbreak yapıldığında da benzer şekilde çeşitli özelleştirmeler yapabilmek ve bazı özel araçları kullanabilmek mümkün hale geliyor. Bunlar Cydia üzerinden yüklenebilen tweak’ler aracılığıyla gerçekleşiyor. Yüklediğiniz bir tweak’e daha sonradan ihtiyacınız kalmayabilir veya tweak kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu durumda Cydia’dan yüklediğiniz tweak’i kaldırmak isteyeceksiniz. Jailbreak’li iPhone’dan Cydia Tweak’lerini kaldırmak oldukça kolay.

Jailbreak’li iPhone’dan Cydia Tweak’lerini Kaldırmak

Cydia, jailbreak’li iPhone’ların kalbinin attığı uygulama. Buradan sayısız ücretli ve ücretsiz tweak yükleyebilmek mümkün. Apple’ın normalde sunmadığı ekstra özellik ve seçenekleri tweak’ler yardımıyla cihazınıza kazandırabiliyorsunuz. Tweak’leri kaldırma işlemi de yine bu uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Öncelikle Cydia uygulamasını çalıştırın ve arayüzdeki Installed sekmesini görüntüleyin. Burada Cydia aracılığıyla yüklediğiniz araçların listesi karşınıza gelecektir. Diğer uygulamaların bu bölümde belirmeyeceğini unutmayın.

Kaldırmak istediğiniz tweak’in üzerine dokunun. Ardından arayüzde sağ üst kısımda beliren Modify butonunu kullanın.

Karşınıza gelen pencerede Reinstall, Remove ve Cancel seçenekleri çıkacaktır. Burada Remove butonunu kullanmalısınız.

Remove butonuna dokununca ilgili tweak jailbreak’li Apple iPhone’unuzdan kaldırılacaktır. Gördüğünüz gibi jailbreak’li iPhone’dan Cydia tweak’lerini kaldırmak oldukça kolay.