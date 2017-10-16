Lenovo’nun hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaları arasında yer alan SHAREit, Lenovo Vibe S1 Lite ile birlikte yüklü olarak geliyor. Bunun yanı sıra Lenovo Vibe S1 Lite, 2800 mAh’lik batarya gücü ile bir gününüzü kendisiyle birlikte rahatça yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca Lenovo Vibe S1 Lite’ın 16 GB’lık dahili depolamasını, micro SD kart desteği sayesinde 32 GB’a kadar genişletebilirsiniz. Bu yazımızda Lenovo Vibe S1 Lite Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, firmanın telefonunuza önceden yüklediği ve kaldıramadığınız uygulamaları temizleyebilirsiniz.Gerekli dosyalar

KingoRoot programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Lenovo Vibe S1 Lite Root Atma

İlk olarak Lenovo Vibe S1 Lite’ın Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek. Ayarlara girin ve Güvenlik kısmından Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin. Bu sayede KingoRoot programını yükleyebilirsiniz.

KingoRoot programının yüklemi işlemi bittikten sonra açabilirsiniz.

Karşınıza gelen ekranda One Click Root butonuna basarak Lenovo Vibe S1 Lite Root atma işlemini başlatın.

Root işlemi biraz zaman alabilir. KingoRoot sizin için Superuser programını da otomatik olarak yükleyecektir. Superuser sayesinde Root izinlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Root işlemi başarıyla sonlandığında ROOT SUCCEEDED yazısı ekranınıza gelecektir. Bunun ardından Lenovo Vibe S1 Lite’ı yeniden başlatabilirsiniz.

Lenovo Vibe S1 Lite’ın Rootlu olup olmadığını test etmek için Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.