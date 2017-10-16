Polonya’daki SATURN’de Telefon Fiyatları

Ülkemizdeki telefon fiyatlarının aşırılığı son günlerde iyice dikkat çekmeye başladı. Bir zamanlar 1000 TL altına giriş seviyesi akıllı telefon alabiliyorduk ama artık giriş seviyesi 2000 TL altına zor bulunabiliyor. Hele ki Apple ve Samsung gibi üreticiler çoktan 3000 TL düzeyini aştılar ve amiral gemilerinde 4000-5000 değerlerini zorlamaya başladılar. Kısa süre önce Apple iPhone X için başlangıç fiyatı 6099 TL olarak açıklandı yani kaç aylık maaşı vermek bile yetmiyor ki anlamak imkansız. Apple sitesinde bu rakamın hemen altında 2000 TL civarı verdi içerir açıklaması var.

Polonya’da yaşayan ve YouTube kanalı olan bir takipçimizin çekip bugün yayına aldığı SATÜRN videosunu izlemenizi öneriyoruz. Bu arada hemen baştan belirtelim ki 1000 TL yaklaşık 987 TL ediyor yani videoda yer alan fiyat değerlerini TL gibi düşünebilirsiniz. SATÜRN’ün Varşova’daki şubesi epey büyük ve her marka akıllı telefon var. Böylece hepsini kullanıp kıyaslama imkanı oluyor. Bazı cihazlardaki fiyatlar inanılmaz düşük ve fark büyük. İmkanı olanlar bu farka gidip telefon alıp geri bile gelebilir ama malum IMEI kaydettirme meselesi bulunuyor.

Elbette SATURN ile MediaMarkt aynı firmalar ve ülkemizdeki Media Markt fiyatlarıyla kıyaslayabilirsiniz. Şunu da unutmamak lazım ki SATURN, Polonya’da bu telefonları alabileceğiniz en ucuz yer değil ve ülkedeki bazı online sitelerde daha ucuza bulmak mümkün olabiliyor. Örneğin SATURN’de 2999 Zloty olan Samsung Galaxy S8+ modelini online sitelerde 2500 Zloty civarına bulmak mümkün yani epey cazip. SATURN’de iPhone olmadığı için fiyatları yok ama kanaldaki önceki videolarda iPhone fiyatları da var. Üye olmak isterseniz TIKLAYIN