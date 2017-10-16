Samsung Galaxy Note 8’i fabrika ayarlarına sıfırlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Galaxy Note 7 akıllı telefonda ortaya çıkan pil sorunu nedeniyle büyük sıkıntı yaşamış, sonrasında cihazı piyasadan toplamak durumunda kalmıştı. Satılan cihazlar da kullanıcılardan alınmıştı. Bu Samsung gibi devasa bir firma için bile zor bir durumdu fakat firma 2017 yılında kullanıma sunduğu Galaxy S8 / S8+ ve Galaxy Note 8 akıllı telefonlarla bu zor durumu geride bırakmasını bildi.

Galaxy Note 8 akıllı telefon 6.3 inç genişlik ve 2960 x 1440 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran, Exynos 8895 Octa işlemci, 6 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB kapasiteli depolama birimi, microSD kart yuvası, arka kısımda çift 12 MP ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 3300 mAh kapasiteli pil gibi iddialı bileşenlere ev sahipliği yapmakta. Cihaz her ne kadar stabil ve sorunsuz çalışsa da yüklediğiniz bir uygulama kaynaklı sorun veya akıllı telefonu uzun süre kullandıktan sonra yaşadığınız yavaşlama sorunu nedeniyle fabrika ayarlarına dönmek isteyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8’i Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

Öncelikle tüm verilerinizi yedeklemelisiniz. Fabrika ayarlarına sıfırladığınızda akıllı telefonu kutusundan çıkardığınız günkü gibi kurulum yapmanız gerekecek.

Settings menüsüne gidin ve aşağı doğru kaydırma yaptıktan sonra General management seçeneğine dokunun.

Reset ile devam edin.

Factory data reset seçeneğine dokunun.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve alt kısımdaki Reset butonunu kullanın.

Sıfırlama işleminin tamamlanması biraz zaman alabilir.