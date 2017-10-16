Donanım özelliklerinin sunduğu performans ile ön plana çıkan Sony Xperia Z5, renk alternatiflerindeki yeşil rengi ile dikkat çekmişti. Sony Xperia Z5, 5.2 inç boyutundaki ekranı sayesinde elinize tam oturarak daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca Sony Xperia Z5’in 23.0 MP’lik kamerası ile 4K çözünürlüğünde video çekimleri yapabilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia Z5 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygularak, Root izni gerektiren uygulamaları rahatça kullanabilirsiniz.

İndirmeniz gereken program

KingRoot programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

KingRoot programını kurabilmek için telefonunuzun Bilinmeyen kaynaklarını aktif etmeniz gerek. Bunun için Ayarlara girerek Güvenlik kısmından Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin.

KingRoot programını indirerek kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Bootloader kilidiniz açık değil ise buraya basarak nasıl açılacağını öğrenebilirsiniz.

Root öncesi verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Sony Xperia Z5 Root Atma

KingRoot programını, kurulum işlemi bittikten sonra açabilirsiniz.

Açtığınızda telefonunuzu tanımlayacaktır. Şimdi ise karşınıza gelen ekranda START ROOT butonuna basarak işlemi başlatın.

Sony Xperia Z5 Root atma işleminın biraz zaman alabileceğini de belirtelim. İşlem süresince ekranınızda bulunan %’lik rakamla ne kadar ilerlediğini takip edebilirsiniz.

Son olarak Root işlemi başarıyla sonlandığında Root successfully yazısı ekranınıza gelecektir. Ardından Sony Xperia Z5’i yeniden başlatabilirsiniz.

Sony Xperia Z5’in Rootlu olup olmadığını anlamak için Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.