Sony Xperia Z5 hem tek SIM, hem de çift SIM kart girişi olan iki modele sahip. Su altı selfielerinizi çekmek, Sony Xperia Z5’in IP68 sertfikası sayesinde mümkün oluyor. Ön kısmında fiziksel tuş bulunmayan Sony Xperia Z5’in parmak izi okuyucusu, güç tuşunun yapısına eklenmiş. Bu yazımızda Sony Xperia Z5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, sadece Stock Rom yükleme işlemini değil, Custom ROM yükleme işlemlerinizi de aynı yöntem ile yapabilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

Sony Mobile Flasher

Sony Xperia Z5 Stock ROM dosyası

Hazırlık

Sony Xperia Z5 Stock ROM yükleme işlemini yapabilmeniz için telefonunuzun Rootlu olması gerek. Eğer telefon Rootlu değil ise Sony Xperia Z5 Root atma rehberimizden yardım alabilirsiniz.

Sony Xperia X5in USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlar kısmına girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz.

Size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Sony Mobile Flasher programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Not: Rehberimizdeki işlemlerin sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu belirtelim.

Sony Xperia Z5 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Sony Mobile Flasher programını açın.

Program açıldıktan sonra sol üst köşede bulunan yıldırım simgesine bir kez tıklayın.

Ardından karşınıza gelen pencerede, Flashmode seçeneğini seçerek Ok butonuna tıklayın ve devam edin.

Şimdi ise sağ üst tarafta bulunan üç noktalı botuna basarak Stock ROM dosyanızı seçebilirsiniz.

Son olarak sağ alt köşedeki Flash butonuna basarak Sony Xperia Z5 Stock ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

İşlem başlamadan önce telefonunuzu güç tuşuna basarak kapatın ve ardından USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Program Sony Xperia Z5’i algıladığında yüklemeyi başlatacaktır. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.