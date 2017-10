WhatsApp’ı Wi-Fi yerine mobil veri bağlantısını kullanarak yedeklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bir Wi-Fi ağına erişiminiz yok ve yine de akıllı telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasının verilerini yedeklemek mi istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz demektir.

WhatsApp tüm dünyada 1 milyarı aşkın sayıda aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Anlık mesajlaşma uygulamaları dünyasında başı çeken çözüm olarak biliniyor. Yazılı mesajlaşmalarımızın birçoğu WhatsApp üzerinden gerçekleşmekte. Tabii akıllı telefonlar kolaylıkla bozulabilen veya kırılabilen cihazlar. Cihazın başına bir iş geldiğinde verilerinizi kolayca kaybedebiliyorsunuz. Giden WhatsApp konuşmalarınızın arkasından ağıt yakmaktansa WhatsApp’ı önceden yedeklemek mantıklı bir hamle olacaktır. WhatsApp yedeklemeleri varsayılan olarak Wi-Fi ağına bağlı şekilde yapılabiliyor ancak WhatsApp’ı Wi-Fi yerine mobil veri bağlantısını kullanarak yedeklemek de imkansız değil.

WhatsApp’ı Wi-Fi Yerine Mobil Veri Bağlantısını Kullanarak Yedeklemek

iPhone’da öncelikle Settings menüsüne gidin ve Cellular‘ı seçin.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve iCloud Drive‘ı etkinleştirin.

WhatsApp iPhone’da sohbet yedeklemesini iCloud servisine yapmakta. Biz de iCloud’un mobil veriyi kullanabilmesini sağladık. Artık WhatsApp’ta yer alan sohbet yedekleme özelliğini hücresel bağlantı etkin ve WiFi ağına bağlı değilken de kullanabileceksiniz. Sohbet yedeği almak için WhatsApp’ta Settings > Chats > Chat Backup > Back Up Now aşamalarını takip edebilirsiniz.

Android’de WhatsApp’ı açın, sağ üst kısımda yer alan üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın. Settings‘e girin.

Chats ile devam edin.

Sonraki ekranda Chat backup seçeneğine dokunun.

Back up over‘a girin ve Wi-Fi or cellular‘ı seçin.

Artık WhatsApp’ı 3G / 4G bağlantısını kullanıyorken de yedekleyebileceksiniz.