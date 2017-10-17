Galaxy Note serisi dev ekranlı phablet’leri geliştiren Samsung, buna bir diğer güzel özellik olan dijital kalemi entegre etmişti. Bu kalem sürekli güncelleniyor ve işlevleri artıyor. Galaxy Note 8 ile S Pen stylus için doodle tarzı S Note geliyor ve boyama kitapları gibi renklendirme yapılabiliyor.

Android: Galaxy Note 8 Boyama Özelliğinin Kullanımı

Son yıllarda renkli boyama kitaplarının dijital versiyonu olan uygulamalar ilgi görüyor ve çok kez indiriliyor. Bu alanda bolluk söz konusu. Dijital kalemle boyama yapmak çok daha kolay ve hassas. Yapmanız gerekenler şunlar:

Air Command ile renklendirme

PenUP uygulamasıyla renklendirme yapabilirsiniz ama Air Command içine kısayol eklemek işinizi kolaylaştıracak. Böylece S pen yerinden çıkınca otomatik olarak erişilecek. Yapmanız gereken S pen kalemi yerinden çıkarmak ve Air Command menüsü açılınca kısayol ekle tıklamak. S pen özellikleri içinden renklendirme seçin.

PenUP uygulaması içinden de renklendirme özelliği bulunabilir. Samsung uygulama başlatıcıda yukarı sürükleyince uygulamalar açılacak. Samsung klasörüne girin ve PenUP başlatın. Sağdaki renklendirme kısmına girin ve çizim bulun.

Fırçalar, renkler, opaksite ve diğer ayarlarla oynayın. Galaxy Note 8 ile gelen en ilgi çekici özelliklerden biriyle vakit geçirmeye başlayabilirsiniz. Renklendirme özelliğinin en büyük artısı her hafta yeni içeriğin ekleniyor olması. Sık sık kontrol etmeyi eksik etmeyin.

Aynı zamanda topluluk desteğiyle aynı çizimi diğerlerinin nasıl renklendirdiğini görebilir ve kıyas yapabilirsiniz. Ek olarak bu biten işlerin büyük kısmını indirmek ve duvar kağıdı olarak seçmek mümkün. Ders alarak kendinizi iyileştirebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.