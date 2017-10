Geliştirilen üçüncü parti uygulamalarla telefonunuzu Root ya da Root’suz bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Telefon arayüzünü kişiselleştirme artık o kadar ileri boyutlara taşındı ki, geliştirilen uygulamalarla telefona hareketler atayıp, atadığımız hareketlere görev vermek bile mümkün.

Android: Telefona Hareketler Ekleyerek Kullanımı Kolaylaştırma

Android cihazınıza basit dokunma hareketleri ekleyerek telefonunuzu daha kolay kullanılabilir hale getirebilir istediğiniz görevi telefona tek bir hareketinizle yaptırabilirsiniz. Bu kullanışlı kişiselleştirme özelliğini telefona tanıtmanız için çeşitli uygulamalar kullanabilirsiniz.

1- Nova Launcher

Nova Launcher’i buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Uygulamada hareket ayarlarını ayarlamak için Ayarlar > Hareket ve Girdiler‘e gidin. Burada, ekranı kilitleyerek bir uygulamayı başlatmaya kadar tüm işlemleri belirli hareketler belirleyerek yönetebilirsiniz.

2- Dolphin Web Tarayıcı

”Google Chrome yokken Dolphin vardı” desek bize inanır mısınız? Evet, gerçekten de öyle. Android’in ilk sürümlerinden bu yana kullananlar bilir, Google Chrome henüz Android’e girmemişken Dolphin Web Tarayıcısı, Android için iyi bir seçimdi.

Dolphin Web Tarayıcı ile telefonunuza hareketler atayın ve atadığınız her harekete bir özellik yükleyin! ”Telefonun ekranını sağdan sola doğru çektiğimde kilitlensin” gibi… Ama Dolphin’de olay çok farklı. ”Her harekete bir Web sayfayı atamak” Dolphin’i farklı kılıyor. İşleme başlamadan önce Dolphin Web Tarayıcı‘yı buraya tıklayarak Android cihazınıza indirin.

Hareketleri ayarlamak için Dolphin Web Tarayıcı‘yı açın. Uygulama ana ekranının altında tam ortada bulunan yunus simgesine, iki tane yeni simge açılasıya kadar basılı tutun. Parmağınızı parmak simgesine sürükleyin. Açılan boş ekrana bir hareket çizin. Örneğin Y harfi. Y harfi çizerek YouTube’a gidebilirsiniz. Bunun için de boş ekrana hareket çizdikten sonra sağ üstteki çark simgesine dokunun. URL’yi de URL listesine ekleyin.

3- All in one Gestures

All in one Gestures, ücretsiz olarak bir dizi hareketleri telefonunuza atamanızı sağlar. Ancak muhtemelen en kullanışlı olanları telefon ekranını kilitleme ve herhangi bir donanım düğmesine basmadan ekran görüntüsü yakalama yeteneğidir. Uygulama sadece işlevselliği için izin ister.

All in one Gestures‘te telefonunuza hareket ve bu hareketlere görev atamanız için ilk olarak uygulamayı indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı açın ve uygulama ana ekranında bulunan Swipe’a dokunun. Burada istediğiniz harekete dokunun ve hareketi seçili hale getirin.

Bu kadar basit! Artık telefonda istediğiniz işlemi daha hızlı yapabileceksiniz.

Android: Telefona Hareketler Ekleyerek Kullanımı Kolaylaştırma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden sorabilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.