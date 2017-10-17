LG Q6’yı fabrika ayarlarına sıfırlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. LG’nin ilgi gören güncel akıllı telefonlarından Q6 her ne kadar stabil ve sorunsuz çalışan bir cihaz olsa da Android dünyasında bazı uygulamalar akıllı telefonların performansını olumsuz etkileyebiliyor. Cihazlarda uzun süreli kullanımın ardından bazı problemler baş gösterebiliyor. Tabii bir de ayarlanan kilit ekranı şifresi / deseni / PIN’inin unutulması söz konusu olabilir. Tüm bu durumlarda akıllı telefonu fabrika ayarlarına döndürmek, diğer bir ifadeyle hard reset sorunları geride bırakmanızı sağlayacaktır. İşlem akıllı telefondaki tüm verileri sileceği için mümkünse önceden yedek oluşturulmalı. Dilerseniz şimdi LG Q6’yı fabrika ayarlarına sıfırlamak için izlenebilecek yöntemlere bakalım.

LG Q6’yı Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

LG Q6 akıllı telefonu fabrika ayarlarına döndürmek için izlenebilecek iki yöntem bulunmakta. İlk metot şu şekilde:

Öncelikle akıllı telefonu kapatın.

Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun.

ve tuşlarına basılı tutun. LG logosu ekranda belirdiğinde güç tuşunu bırakın.

Ses azaltma tuşuna 3 saniye kadar basılı tutmaya devam ettikten sonra güç tuşuna bir kez daha basın.

Her iki tuşu da serbest bırakınca ekrana Factory Mode seçeneği gelecektir.

seçeneği gelecektir. Yön tuşlarını kullanarak YES ‘i seçin, güç tuşuna basarak işlemi onaylayın.

‘i seçin, güç tuşuna basarak işlemi onaylayın. LG Welcome Panel’in ekrana gelmesini bekleyin.

Tebrikler! Fabrika ayarlarına dönüş gerçekleşecektir.

İkinci yöntem olarak akıllı telefonda Settings – General – Backup and Reset – Factory Data Reset – Reset phone yolunu izleyebilir ve Delete All seçeneğini kullanabilirsiniz.

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