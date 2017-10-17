Popüler Olan Face ID Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Apple’ın onuncu yıla özel iPhone X duyurusundan sonra sadece ekrandan oluşan ve Home butonu yani parmak izi alıcısı içermeyen cihaz şaşkınlık yarattı çünkü artık Touch ID yerini Face ID yüz tanımlama alıyor. Akıllı telefon endüstrisinde yeni akım bu yüz tanımlama. Yıllar süren araştırmalar ve bağlantılı alıcılar ile sanal gerçeklik yazılımının bir sonucu.

Son senelerde kullanılan parmak izi tarama teknolojisi ile kıyaslandığında akıllı telefonlara eklenen yüz tanıma desteğiyle hayat kolaylaşıyor ve artık alıcıya dokununca yaşanan hatalı algılama ya da eldiven gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Aynı zamanda parmak izi sahteliği ile kilit açma riski kalkıyor. Telefonunuzu açmak isteyenlerin işi zorlaşıyor.

Yüz tanıma her zaman yüksek teknoloji gerektirdi yani pahalıydı. 6099 TL’den başlayan iPhone X’i vivo X20 ya da Xiaomi Note 3 gibi yüz tanımlama yapan Android esaslı cihazlarla kıyaslarsak fiyat farkı büyük. Popüler tam ekran tasarımına geçen DOOGEE MIX 2 ise çok daha cazip. 5.99 inç ekranlı cihazda Face Unlock özelliği var.

DOOGEE MIX 2 ile gelen Face Unlock için ön kamera ve dahili algoritma kullanılıyor. Bu yüz tanıma algoritması, yüksek güvenlik ve doğrulukla insan yüzündeki 135 biyolojik karakteristik detayı algılayabiliyor. Daha da önemlisi finansal güvenlik sistemleriyle kullanıma girmiş olan algoritma, DOOGEE MIX 2 ile kullanılırken makine öğrenme desteğiyle sürekli iyileştiriliyor, tanıma başarısı ve algılama hızı artıyor.

Daha da iyisi bize gelen bilgilere göre 200 dolardan ucuz olması bekleniyor. Eğer gerçekse DOOGEE MIX 2, bu yılın yüz tanıma destekli en cazip akıllı telefonu olacak. Bu derece düşük fiyata DOOGEE MIX 2 ile biri 130 derece geniş açılı olup aynı anda 10 kişiyi selfie içine alabilen ön kamera dahil olmak üzere toplam dört kamera gelecek. Diğer premium özellikler FHD+ ekran, 16 MP + 13 MP dual kameralar, Helio P25 işlemci, 6 GB RAM ve 4060 mAh batarya. Ön kameralardan biriyle yüz tanıma kilidi işliyor. Önsipariş başladı ve daha fazla bilgi için: http://www.doogee.cc/detail/mix-series-bezel-less-smartphone/122