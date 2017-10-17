Sony Xperia X serisinin başta gelen ismi olan Sony Xperia X, renk seçeneklerinde bulunan yeşil altın rengi ile epey ilgi görmüştü. Sony Xperia X, 23.0 MP’lik arka kamerası ile önemli anlarınızı daha net ve HD kalitede ölümsüzleştirmenizi sağlıyor. Ayrıca Sony Xperia X’de bulunan LED bildirim ışığı çok renkli olduğu için her duruma göre ayrı renkte size haber veriyor. Bu yazımızda Sony Xperia X Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, telefonunuzun ilk kullandığı Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

İndirmeler

Sony Mobile Flasher programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Sony Xperia X Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Hazırlık

Sony Xperia X Stock ROM yükleme işlemini yapabilmeniz için telefonunuzun Rootlu olması gerek. Eğer telefon Rootlu değil ise Sony Xperia X Root atma rehberimizden yardım alabilirsiniz.

Sony Xperia Z5’in USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlar kısmına girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz.

Size verdiğimiz bağlantıdan Sony Mobile Flasher programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Yukarıdaki İndirmeler kısmından Sony Xperia X Stock ROM dosyasını indirin.

Not: Anlatacağımız adımları uygulamaya geçtiğiniz anda yapacağınız işlemlerin sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu belirtelim.

Sony Xperia X Stock ROM Yükleme

Öncelikle Sony Mobile Flasher’ı açın.

Programın sol üst köşesinde bulunan yıldırım butonuna basarak Bootmode chooser penceresinin gelmesini bekleyin.

Bootmode chooser penceresi geldiğinde Flashmode seçeneğini seçenerek Ok butonuna basın.

Yukarıdaki gibi bir ROM yükleme ekranı geldiğinde, sağ üst köşedeki üç noktalı butondan Stock ROM dosyanızı seçin. Şimdi ise sağ alt köşede bulunan Flash butonuna basarak Sony Xperia X Stock ROM yükleme işlemine devam edin.

Şimdi Stock ROM yükleme işlemi başlamadan önce Sony Xperia X’i güç tuşuna basarak kapatın. Ardından telefonunuzu USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Sony Mobile Flasher telefonunuzu algıladığında yüklemeyi otomatik olarak başlatacaktır. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.