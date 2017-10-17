Sony Xperia XA1 Ultra, dev ekranı ve donanımsal özellikleriyle gündemden düşmüyor. Sony Xperia XA1 Ultra’nın 2.5D eğimli ekranı, keyifli bir dokunuş hissi yaşatıyor. Sony Xperia XA1 Ultra’da bulunan Smart Cleaner, kullanmadığınız uygulamaları devre dışı bırakarak daha iyi bir performans almanızı sağlıyor. Bu yazımızda Sony Xperia XA1 Ultra Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak, tüm yeni gelen Android güncellemelerden arınmış bir telefona sahip olabilirsiniz.

İndirmeler

Sony Xperia XA1 Ultra Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Sony Mobile Flasher programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Sony Xperia XA1 Ultra Stock ROM yükleme işlemini yapabilmeniz için telefonunuzun Rootlu olması gerek. Eğer telefon Rootlu değil ise Sony Xperia XA1 Ultra Root atma rehberimizden yardım alabilirsiniz.

Öncelikle Sony Xperia XA1 Ultra’nın USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlar kısmına girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz.

Sony Mobile Flasher programını size vermiş olduğumuz bağlantıdan indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Telefonunuza uygun olan Stock ROM dosyasına, yukarıdaki İndirmeler kısmından erişebilirsiniz.

Not: Anlatacağımız adımları uyguladıktan sonra alabileceğiniz hata ve arızalarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu belirtelim

Sony Xperia XA1 Ultra Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak Sony Mobile Flasher programını açın.

Ardından sol üst köşede bulunan yıldırım simgesine tıklayarak Bootmode chooser penceresinin gelmesini sağlayın.

Bootmode chooser penceresi geldiğinde, Flashmode seçeneğini işaretleyerek Ok butonuna basın.

Şimdi ise sağ üst köşedeki üç noktalı butonuna basarak Stock ROM dosyanızı seçebilirsiniz. Dosyanızı seçtikten sonra sağ alt köşedeki Flash butonuna basarak devam edin.

Karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran geldiğinde, telefonunuzu kapatın ve USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Bu sayede Sony Xperia XA1 Ultra Stock ROM yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Yükleme işlemi başarıyla sonlandığında INFO- Flashing finished yazısı ekranınıza gelecektir. Son olarak USB kablonuzu bilgisayardan çekerek telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.