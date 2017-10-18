Android‘li akıllı telefon ve iPhone‘larda kurulu olan WhatsApp’ta canlı konum paylaşmak artık mümkün hale geliyor. Facebook’un bünyesinde çok sayıda uygulama ve hizmet var ve bunlar sürekli olarak güncellenerek yeni özellikler kazanıyor. Mobil cihazlarda en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp da bunlardan birisi ancak bu araç konu güncellemelerle yeni özellikler kazanma olduğunda diğer uygulamalara kıyasla daha ağır kalıyor. Yine de güncellemelerle yeni özellikler sunmaya devam ediyor, son olarak uygulamaya eklenen Mevcut Konumu Paylaş seçeneğiyle WhatsApp’ta canlı konum paylaşmak mümkün hale geliyor.

Android ve iPhone: WhatsApp’ta Canlı Konum Paylaşmak

Bu özellik esasında Google Maps ve Facebook Messenger gibi uygulamalara 2017’de, ilkbahar aylarında sunulmaya başlanmıştı. Bu iki hizmetten aylar sonra Mevcut Konumu Paylaş seçeneğiyle WhatsApp’ta canlı konum paylaşmak isteyen kullanıcılar artık başka uygulama kullanmak zorunda kalmayacak.

Firmanın yaptığı açıklamaya bakılırsa mevcut konumu paylaşma özelliği uygulamanın Android ve iOS uyumlu versiyonlarında önümüzdeki haftalarda aktif hale gelecek. Canlı konum paylaşımı ya da WhatsApp’ın adlandırmasıyla mevcut konumu paylaşma özelliği de uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunacak ve kullanıcılar konumlarını kimlerle, ne kadar süre boyunca paylaşabileceklerini belirleme şansına sahip olacak.

WhatsApp’ta canlı konum paylaşmak / mevcut konumu paylaşmak için öncelikle paylaşımı yapmak istediğiniz kişiyle olan konuşmaya veya grup sohbetine dokunun. Ek butonunu kullanın, Location ve sonrasında Share Live Location seçeneğine dokunun. Konumunuzu ne kadar süreyle paylaşmak istediğinizi seçin ve gönderme butonunu kullanın. Paylaşımı yaptığınız kişi veya kişiler konumunuzu belirlediğiniz süre boyunca, harita üzerinde anlık olarak takip edebiliyor.