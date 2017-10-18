Önemli bir toplantıda, sinemada ya da ders sırasında telefonun çalmasını ya da gürültülü alarm gelmesini kimse istemez ve aksi durumda yerin dibine girebilir. Elbette her seferinde sessiz moda almak ya da ses seviyesini düşürmek mümkün ama bazen unutabilirsiniz.

Android: İstenmeyen Zil ve Alarm Seslerini Engellemek

Telefon markası ve modeline göre karşınıza çıkan ses ayar menüsü biraz farklı görünebilir ama genelde ses kısma butonuna sonuna kadar basınca sessiz ve titreşim modları gelir. Aynı zamanda rahatsız etme moduna girilip bunun süresi seçilebilir.

Ses dengesini kurmak için VolumeSync adlı uygulamayı kullanabilirsiniz.

Bu uygulamanın özelliği ses içindeki alt ayarları senkronize tutabilmesi. Basit ve ücretsiz bir uygulama ve reklam içermiyor. İndirip kurun ve başlattıktan sonra ana butona tıklayıp aktifleştirin.

Ardından eşleşecek ses ayarlarını seçin. Normalde medya, bildirim ve alarm sesleri aynı olacak biçimde seçilebiliyor. Artık seslerden birini değiştirince diğerleri paralel olarak iniyor ya da çıkıyor olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.