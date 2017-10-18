Android‘li akıllı telefonlardaki kurulu uygulamaları gizlemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Çeşitli güvenlik ve gizlilik gerekçeleriyle Android‘de kurulu uygulamaları gizlemek isteyebilirsiniz. Bazı üreticilerin cihazlarında ön yüklü olarak gelen araç veya özellikler sayesinde uygulama simgelerini gizleyebilmek mümkün. Tabii bu iş için kullanılabilen üçüncü parti uygulamalar da var.

Android: Kurulu Uygulamaları Gizlemek

Samsung Cihazlar

Samsung cihazlarda kurulu olan Secure Folder uygulaması uygulamaları yalnızca ön plandan çekmiyor, aynı zamanda apayrı bir versiyonunu kullanma imkanı sağlıyor. Örneğin Notes uygulamasında görülebilir şekilde notlar oluşturup bir taraftan da Secure Folder aracılığıyla erişebileceğiniz özel notlar tutabilirsiniz. Bu özel versiyonu Secure Folder’da parola, PIN, desen veya parmak izi ile koruyabiliyorsunuz. Samsung cihazlarda uygulama simgelerini Settings > Display > Home screen > Hide apps menüsünden de gizleyebilirsiniz.

LG Cihazlar

LG akıllı telefonlarda Settings > Display > Home screen > Hide apps menüsünden cihazdaki kurulu uygulamaların listesini görebilir ve dilediklerini gizleyebilirsiniz.

HTC Cihazlar

HTC U11 gibi yeni nesil cihazlarda uygulama tepsisinin sağ üst kısmında yer alan üç noktalı simgeye dokunun. Açılan menüden Show/hide apps‘i seçin. Gizlemek istediğiniz uygulamaların kutucuklarını işaretleyin. Done butonunu kullanın.

Launcher’lar

Tabii farklı marka veya üstteki firmaların akıllı telefonlarından birisine sahip olsanız da uygulama gizleme seçeneği akıllı telefonunuzda olmayabilir. Bu durumda üçüncü parti launcher kurabilir ve bu uygulamadaki gizleme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Nova Launcher veya Apex Launcher gibi popüler araçlarda uygulama gizleme seçeneği bulunuyor. Zaten bu çözümlerle uygulama gizlemenin dışında çok sayıda özel seçenek ve temaya da erişebilir hale geliyorsunuz.